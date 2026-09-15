Maridaje a la zamorana: El concurso mundial de panes PanFest despliega su potencial gastronómico en Fromago

Está llamado a ser un auténtico maridaje gastronómico a la zamorana. Los años pares, Fromago, y los impares, PanFest. El evento que en septiembre de 2027 convertirá a la ciudad en capital mundial de la panificación tendrá una promoción especial en los próximos días con motivo de la celebración en Zamora de la Feria Internacional del Queso Fromago Cheese Experience. El pan, los cereales y las harinas tendrán así un espacio de promoción en Fromago, del jueves al domingo de esta semana.

En la feria del queso, PanFest desplegará una programación especial que permitirá al público descubrir de cerca el universo de la panadería artesanal y conocer el proyecto global de PanFest de Zamora, que culminará en septiembre del próximo año con el Concurso Internacional de Panes, según ha informado la entidad Caja Rural de Zamora, patrocinador principal del evento de panificación.

La calle Viriato acogerá durante los cuatro días de Fromago un espacio dedicado a PanFest, donde los visitantes podrán acercarse al proyecto y conocer sus objetivos y propuestas. La iniciativa pretende poner en valor el pan artesanal, los cereales tradicionales y el papel de la innovación en torno a las harinas, avanzando así en la construcción de una feria que convertirá a Zamora en punto de encuentro para profesionales y aficionados al mundo del pan.

Platos de queso en un evento de tapas del PanFest, el pasado mes de junio. / Víctor Garrido (Archivo)

Junto a este espacio, Molinos del Duero y su Harina Tradicional Zamorana desarrollarán una programación propia bajo el concepto "Obrador en Vivo", convirtiendo el proceso de elaboración en uno de los principales atractivos para los visitantes. Entre las 13.00 y las 21.00 horas se sucederán demostraciones, elaboraciones en directo, talleres gastronómicos y actividades participativas centradas en el pan, la pizza y la pasta fresca.

La propuesta contará con la participación de cuatro maestros artesanos de reconocido prestigio: Josep Pascual, Francesco Genchi, Florindo Fierro y Michela Domizi, que compartirán sus conocimientos y técnicas a través de diferentes sesiones a lo largo de las cuatro jornadas.

Elaboraciones en directo

La programación arrancará el jueves 17 de septiembre con Josep Pascual, que a las 13.00 horas ofrecerá una demostración dedicada al pan sin gluten, mientras que a las 17.00 horas, Francesco Genchi abordará la elaboración de la pizza clásica, mientras que Pascual cerrará la jornada, a las 19.00 horas, con una propuesta sobre panadería moderna, arte y decoración.

El viernes 18, Genchi será el encargado de abrir la programación con una sesión sobre pizza napolitana a las 13.00 horas. A las 17.00 horas, Josep Pascual mostrará las claves de la pastelería, en cuanto a técnica y precisión, y a las 19.00 horas será el turno de Florindo Fierro, que propondrá diferentes panes artesanos para acompañar el queso.

La jornada del sábado 19 estará dedicada también a la pasta fresca y a la innovación en torno al pan. A las 13.00 horas, Michela Domizi elaborará las pastas tagliatelle y orecchiette de manera artesanal. Por la tarde, Florindo Fierro presentará a las 17.00 horas diferentes propuestas de panes artesanos elaborados con distintos cereales, mientras que Francesco Genchi cerrará la jornada con una demostración de pizza contemporánea.

Expositor de Harina Zamorana en una feria. / M. A. L. (Archivo)

Finalmente, el domingo 20, Michela Domizi acercará al público, a partir de las 13.00 horas, el arte de la pasta rellena con una demostración de ravioli y tortellini. La programación concluirá a las 17.00 horas con Florindo Fierro y su propuesta "Del cereal al pan artesano".

La presencia de PanFest en Fromago supone un nuevo avance en un proyecto que ya tuvo en Zamora uno de sus primeros grandes hitos con la celebración en junio del primer Congreso Internacional de Panes y Harinas, que reunió a profesionales de la panadería, el sector harinero, la gastronomía y la investigación para analizar el presente y el futuro del sector.

Innovación harinera y valor del pan

Desde entonces, PanFest ha continuado desarrollando una propuesta que busca reivindicar el valor del mundo del pan, recuperar el valor y acercar al público la innovación vinculada al mundo de las harinas.

La participación en Fromago, según ha precisado la organización, permitirá trasladar estos objetivos al público general a través de una experiencia eminentemente práctica, en la que los visitantes podrán observar en directo el trabajo de profesionales especializados y descubrir los procesos, técnicas y conocimientos que se encuentran detrás de productos tan presentes en la gastronomía mediterránea como el pan, la pizza o la pasta fresca.

La programación de PanFest en Fromago se completará con una propuesta musical que contribuirá a crear un ambiente de encuentro, ocio y celebración en torno a la feria, con la ubicación del Escenario PanFest en los Jardines del Castillo, por el que pasarán distintos artistas.

Una guinda del pastel musical para un maridaje de pan y queso, que sabe a beso en Fromago.