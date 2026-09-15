Obituario
Luto en el PSOE por la muerte de Antidio Fagúndez, padre del secretario general
El fallecido era un militante histórico de la formación del puño y la rosa
El PSOE de Zamora ha mostrado su profundo pesar por la pérdida de Antidio Fagúndez Viñas, padre del secretario general del PSOE de Zamora y diputado nacional, Antidio Fagúndez, "y militante histórico de nuestro partido".
Antidio Fagúndez Viñas fue un militante histórico y comprometido con el Partido Socialista, "formando parte de la historia de nuestra organización y compartiendo durante años los valores y el compromiso del PSOE".
Desde el PSOE han querido "hacer llegar a toda la familia el cariño, afecto y cercanía ante esta pérdida, especialmente a Antidio y a sus seres queridos".
La capilla ardiente se instaló en el Tanatorio Duero de Zamora, "donde familiares, amigos, compañeros y compañeras podrán acompañar a la familia en estos momentos de dolor".
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