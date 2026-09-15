Luto en el PSOE por la muerte de Antidio Fagúndez, padre del secretario general

El PSOE de Zamora ha mostrado su profundo pesar por la pérdida de Antidio Fagúndez Viñas, padre del secretario general del PSOE de Zamora y diputado nacional, Antidio Fagúndez, "y militante histórico de nuestro partido".

Antidio Fagúndez Viñas fue un militante histórico y comprometido con el Partido Socialista, "formando parte de la historia de nuestra organización y compartiendo durante años los valores y el compromiso del PSOE".

Desde el PSOE han querido "hacer llegar a toda la familia el cariño, afecto y cercanía ante esta pérdida, especialmente a Antidio y a sus seres queridos".

La capilla ardiente se instaló en el Tanatorio Duero de Zamora, "donde familiares, amigos, compañeros y compañeras podrán acompañar a la familia en estos momentos de dolor".