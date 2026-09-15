Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Almudena, la pastora de Sayago (Zamora)Fromago 2026: cuenta atrásCentro Cívico de Zamora: plazosZamora CF: clasificaciónVuelta a las aulas: ESO y Bachillerato
instagramlinkedin

Prensa

Luis Garrido, nuevo director de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

Sucede en el cargo a Begoña Galache, que ha sumado 37 años de servicio a la empresa, desde 2023 al frente del periódico

Desde la izquierda: el gerente de La Opinión-El Correo, Carlos Zardaín; la directora general, Ángeles Rivero; el nuevo director del periódico, Luis Garrido Herrero; Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica y Begoña Galache, exdirectora.

Desde la izquierda: el gerente de La Opinión-El Correo, Carlos Zardaín; la directora general, Ángeles Rivero; el nuevo director del periódico, Luis Garrido Herrero; Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica y Begoña Galache, exdirectora. / José Luis Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Zamora

Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, ha nombrado director del periódico a Luis Garrido Herrero, quien hasta la fecha ejercía como subdirector, con el objetivo de culminar la transformación digital, abordar nuevos contenidos y continuar con la evolución de la redacción. Sucede en el cargo a Begoña Galache Fonseca, quien ha culminado 37 años de servicio, los tres últimos como máxima responsable del diario. El relevo llega en un momento de profunda transformación del sector de la prensa que obliga a maximizar la apuesta por un periodismo local, comprometido y reconocible, aunque sin perder de vista su sentido global.

El nombramiento ha sido anunciado a la plantilla de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA por Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, en un acto en el que también ha estado presente la directora general de Prensa Ibérica para Castilla y León, Ángeles Rivero, y la directora saliente, Begoña Galache.

Nombramiento nuevo director La Opinión El Correo de Zamora Luis Garrido.

Ángeles Rivero, Luis Garrido y Ainhoa Moll. / José Luis Fernández / LZA

Luis Garrido, nacido en Zamora en 1989, es graduado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y posee un posgrado en Edición Literaria por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, donde hizo sus prácticas antes de terminar la carrera. En el año 2012 se incorporó a la plantilla como corresponsal en Toro. De ahí pasó a la sección de Zamora, donde ha desempeñado su trabajo en las áreas de Educación y Política Municipal. En el año 2023 asumió el cargo de redactor jefe bajo la dirección de Begoña Galache, y posteriormente accedió a la subdirección del diario. Todo este recorrido le ha permitido adquirir una visión de conjunto tanto de la estructura interna del periódico como de la realidad global de la provincia. Un bagaje que le acompañará en el próximo cometido al frente de la centenaria cabecera.

Noticias relacionadas y más

Prensa Ibérica, grupo bajo la dirección de Javier Moll, cuenta en la actualidad con 27 cabeceras de periódicos impresos y digitales, además de revistas, plataformas audiovisuales y una red de más de un centenar de crónicas hiperlocales repartidas por toda España. El grupo alcanza 2,1 millones de lectores de prensa y revistas, distribuye 171.000 ejemplares, registra 23,2 millones de usuarios únicos al mes y suma 449 millones de páginas vistas mensuales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cuartel zamorano de Monte la Reina 'a toda velocidad', con proyectos de 140 millones en marcha de los 195 previstos de inversión
  2. Descrito en Zamora un nuevo foco de la Enfermedad de Andrade
  3. Luis Posado, oncólogo zamorano: 'Cada vez hay más casos de cáncer de pulmón en mujeres jóvenes
  4. Detenido en Zamora con medio kilo de hachís
  5. La búsqueda de Nena: una zamorana pide ayuda para encontrar a una antigua compañera de colegio de hace más de 50 años
  6. José María Diego, 'Chema', nuevo párroco de San Frontis y la margen izquierda de Zamora
  7. Un Fromago bajo el sol: este es el tiempo que hará en Zamora durante la Feria Internacional del Queso
  8. Este barrio inaugura su primer mural del proyecto “Zamora Variopinta”

Luis Garrido, nuevo director de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

Luis Garrido, nuevo director de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

Una de las principales arterias de Zamora, sin plazas de aparcamiento hasta el domingo

Una de las principales arterias de Zamora, sin plazas de aparcamiento hasta el domingo

Alondra Bentley y María Rodés protagonizan el cartel musical del X aniversario de La Ventana Market

Alondra Bentley y María Rodés protagonizan el cartel musical del X aniversario de La Ventana Market

Naturgy invertirá 70 millones para modernizar el parque eólico Nerea en Zamora

Naturgy invertirá 70 millones para modernizar el parque eólico Nerea en Zamora

¿Qué días no habrá colegio este curso en Zamora?

¿Qué días no habrá colegio este curso en Zamora?

El centro de datos de IA de Zamora incumpliría en porcentaje de renovables el nuevo Real Decreto estatal, que la Junta rechaza

El centro de datos de IA de Zamora incumpliría en porcentaje de renovables el nuevo Real Decreto estatal, que la Junta rechaza

Degustación de paquitos de cordero, talleres de lana y experiencias inmersivas la presentación itinerante de Interovic en la feria Fromago de Zamora

Degustación de paquitos de cordero, talleres de lana y experiencias inmersivas la presentación itinerante de Interovic en la feria Fromago de Zamora

La consejera de Educación respalda a los zamoranos que representarán a España en el mundial Skills

La consejera de Educación respalda a los zamoranos que representarán a España en el mundial Skills
Tracking Pixel Contents