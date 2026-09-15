Los institutos recobran la vida estudiantil en Zamora

Este martes volvía a las aulas el segundo gran contingente de estudiantes, los de ESO y bachillerato, con lo que los institutos de la provincia han vuelto a cobrar vida después de las largas vacaciones de verano al incorporar en torno a seis mil alumnos.

No se tienen noticias de que se haya dado algún tipo de incidencia de importancia, por lo que hay que presumir que esa primera jornada se ha desarrollado con normalidad en todos los centros zamoranos.

El presidente de la Junta de Personal, José Manuel Ramos, apunta alguna cuestión, como los recortes en los cupos, es decir, el personal a mayores de la plantilla reconocida en cada centro, que va a dificultar el acuerdo firmado por algunos sindicatos para la reducción de jornada de los mayores de 59 años.

En los centros, claro, son días de bastante trabajo y encaje de bolillos para acoplar los horarios y demás detalles, lo que en ocasiones puede crear dificultades a la hora de atender todos los intereses. Para los estudiantes significa el reencuentro con los amigos o el cambio de ambiente por el paso de la escuela al instituto, que ahora se hace en edades bastante tempranas, los 12 años, lo que supone un salto significativo en la vida de los chavales.

19.000 estudiantes

El sistema educativo de la provincia tendrá este curso en torno a los 19.000 estudiantes. Los primeros en incorporarse a las aulas, el 9 de septiembre, fueron los de Infantil, Primaria y Educación Especial, que suman en torno a 9.800 alumnos

Este el 15 de septiembre volvían a las aulas los estudiantes ESO y Bachillerato ordinario; y los aproximadamente 2.700 chavales matriculados en Formación Profesional lo hará en distintas fechas según el curso y la modalidad.

El calendario se completará el 1 de octubre con las enseñanzas del Conservatorio y Artísticas Superiores y el 5 de octubre con las enseñanzas de idiomas.

Queda por delante un largo trimestre lectivo hasta las vacaciones de Navidad serán del 22 de diciembre al 11 de enero.

Antes, pequeños descansos, como el festivo del 12 de octubre, que cae en lunes, el Día del Docente, que es no lectivo y cae el viernes 30, el lunes 2 de noviembre (por traslado del domingo 1), el 7 y 8 de diciembre, el tradicional puente de la Constitución y la Inmaculada.

Tras las Navidades, las vacaciones de Semana Santa, del 19 al 31 de marzo. La finalización de las clases también será progresiva, entre el 21 de mayo y el 24 de junio de 2027.