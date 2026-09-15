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El fotógrafo Javier Ayarza revela los secretos de su «Archivo Territorio» en una visita guiada en el Museo de Zamora

El recorrido gratuito será el jueves 17 de septiembre a partir de las 19.00 horas y el grupo se formará minutos antes del inicio

El artista Javier Ayarza junto al director del Museo de Zamora, Alberto del Olmo, y la jefa territorial de Cultura, Pilar Alonso.

El artista Javier Ayarza junto al director del Museo de Zamora, Alberto del Olmo, y la jefa territorial de Cultura, Pilar Alonso. / Archivo

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

El artista multidisciplinar Javier Ayarza, llevará a cabo un recorrido guiado por la exposición “Archivo Territorio. 2016-2026. (fragmentos)” que se exhibe en la sala de temporales del Museo de Zamora el jueves 17 de septiembre a las 19.00 horas.

“Archivo Territorio” se concibe como una arqueología del presente, una investigación del territorio a partir de las condiciones que lo hacen visible y legible. Iniciado en 2016 y aún en proceso, el proyecto articula un archivo fotográfico de las comarcas naturales de Tierra de Campos y Cerrato, que en la actualidad reúne alrededor de 25.000 imágenes de las provincias de Palencia, Zamora, Valladolid, León y Burgos. Lejos de constituir un inventario cerrado, este se configura como una recopilación abierta de fragmentos, restos y huellas que documenta un espacio atravesado por tensiones históricas, económicas y sociales, explican desde el Museo de Zamora donde puede contemplarse el trabajo hasta el próximo 27 de septiembre.

La participación en la actividad es gratuita hasta completarse el aforo.

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El grupo se formará en el acceso del Palacio del Cordón, minutos antes del inicio del recorrido.

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