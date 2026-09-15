El fotógrafo Javier Ayarza revela los secretos de su «Archivo Territorio» en una visita guiada en el Museo de Zamora

El artista multidisciplinar Javier Ayarza, llevará a cabo un recorrido guiado por la exposición “Archivo Territorio. 2016-2026. (fragmentos)” que se exhibe en la sala de temporales del Museo de Zamora el jueves 17 de septiembre a las 19.00 horas.

“Archivo Territorio” se concibe como una arqueología del presente, una investigación del territorio a partir de las condiciones que lo hacen visible y legible. Iniciado en 2016 y aún en proceso, el proyecto articula un archivo fotográfico de las comarcas naturales de Tierra de Campos y Cerrato, que en la actualidad reúne alrededor de 25.000 imágenes de las provincias de Palencia, Zamora, Valladolid, León y Burgos. Lejos de constituir un inventario cerrado, este se configura como una recopilación abierta de fragmentos, restos y huellas que documenta un espacio atravesado por tensiones históricas, económicas y sociales, explican desde el Museo de Zamora donde puede contemplarse el trabajo hasta el próximo 27 de septiembre.

La participación en la actividad es gratuita hasta completarse el aforo.

El grupo se formará en el acceso del Palacio del Cordón, minutos antes del inicio del recorrido.