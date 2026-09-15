¿Qué días no habrá colegio este curso en Zamora?

La vuelta al cole acaba de empezar, aunque muchas familias ya tienen el calendario sobre la mesa para determinar qué días no habrá clase para organizar puentes, vacaciones, actividades y conciliación de vida laboral y familiar.

El primer día sin colegio una vez arrancadas las clases será el lunes 12 de octubre, día de la Hispanidad, y el viernes 30 de octubre, marcado como Día del Docente. Si saltamos al mes de noviembre, tienes que saber que el lunes 2 de noviembre será no lectivo, aunque habrá que esperar a diciembre para disfrutar de un buen puente de cuatro dáis: no habrá clase ni el lunes 7 ni el martes 8 de diciembre. A continuación llegarán las vacaciones de Navidad, que se extenderán desde el 23 de diciembre de 2026 hasta el 7 de enero de 2027, ambos incluidos.

Calendario escolar 2026-2027 en Castilla y León. / JCyL

Con el año 2027 ya en marcha, los carnavales también tienen fecha: los días lunes 8 y martes 9 de febrero de 2027. Más adelante, las vacaciones de Semana Santa irán del 22 de marzo al 6 de abril de 2027, ambos incluidos.

Ya en primavera, no habrá colegio el viernes 23 de abril, Día de Castilla y León. En el caso de Zamora capital, también debe tenerse en cuenta la fiesta local de La Hiniesta, el lunes 17 de mayo de 2027. La otra fiesta local, San Pedro, caerá el martes 29 de junio, pero para entonces los escolares ya estarán de vacaciones.