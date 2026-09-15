Degustación de paquitos de cordero, talleres de lana y experiencias inmersivas la presentación itinerante de Interovic en la feria Fromago de Zamora

La Interprofesional del Ovino y Caprino de España, Interovic, estará presente en la Feria Internacional del Queso Fromago de Zamora con una presentación itinerante que hará en la feria su tercera parada del año y dinamizará el entorno de la Catedral del jueves al domingo con talleres de lana, degustaciones de paquitos de cordero o actividades infantiles.

En concreto, el expositor en gira "Bestiarium" de Interovic se ubicará durante la feria en el Espacio La Panera de la Catedral y hasta él llevará también una exposición fotográfica de José Barea dedicada a razas autóctonas de ovino y caprino. También se mostrará en esa zona de la plaza de la Catedral el tapiz "Mapa de Lanas", elaborado con lana de 44 razas españolas y se realizarán degustaciones gratuitas de paquitos de cordero, además de programar un recital de música y tradición oral y organizar talleres de hilado tradicional y creación infantil.

Este expositor itinerante, que antes ha estado en Almagro (Ciudad Real) y tras Zamora concluirá su gira en Sevilla, ofrecerá durante los cuatro días de Fromago una experiencia inmersiva y gratuita en el mundo rural, según han anunciado en un comunicado los promotores de la iniciativa, que han recordado que coincide con la celebración del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, una iniciativa de la Unesco que pone en valor el papel de la ganadería extensiva en la sostenibilidad del planeta y la conservación de los territorios.

Poner en valor la ganadería extensiva

La exposición de José Barea que retrata razas autóctonas de ovino, caprino y otras especies relacionadas con el pastoreo de España. Una muestra que reúne una cuidada selección de imágenes que permiten al visitante redescubrir el valor de la ganadería extensiva y la belleza de sus protagonistas: desde las conocidas ovejas churras y merinas hasta otras razas autóctonas de Zamora como la oveja castellana, tan ligada a la historia y la identidad rural. "Bestiarium es un homenaje al mundo rural y a estos animales, tan cercanos como desconocidos, que forman parte de nuestra propia historia", explica el fotógrafo. La exposición podrá visitarse todos los días de 11.00 a 14.00 hotsd y de 16.30 a 20.00 hotsd.

La programación expositiva se completa con la exhibición del tapiz “Mapa de Lanas”, una pieza elaborada con lana procedente de 44 razas autóctonas españolas, obra de Hilandia, que pone en valor este recurso natural de una forma artística y didáctica, en el mismo horario que la exposición fotográfica.

Horarios de la degustación

Por su parte, la gastronomía tendrá un papel protagonista con la degustación gratuita de Paquitos de cordero, a cargo de Interovic, disponible el jueves 17 de 17.30 a 19.30 horas y el viernes 18 de 11.30 a 13.30 horas, con entrega detiquess en el punto de información del evento.

El apartado cultural se completa con el recital didáctico “Música y tradición oral en el ámbito rural”, a cargo de Luis García Valera, de la Escuela de Músicas Populares Entresierras, el sábado 19 a las 18.00 horas.

La programación incluye además talleres participativos para todos los públicos, todos de entrada libre y sin inscripción previa, como el de hilado tradicional de lana, a cargo de Hilandia, donde se podrá conocer el proceso completo desde el vellón hasta la madeja, disponible el sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y el domingo de 11.00 a 14.00 horas. También habrá talleres infantiles de dibujo y creación de chapas con motivos animales, recomendados para niños de 6 a 10 años, en el mismo horario.

Cultura, ganadería y sostenibilidad en movimiento

El expositor rodante Bestiarium forma parte de la campaña europea “Celebra lo cotidiano con cordero sostenible y europeo”, con la que Interovic pone en valor el papel del pastoreo como herramienta de equilibrio ecológico, dinamización rural y cohesión social.

El director de Interovic, Tomás Rodríguez, ha asegurado que Bestiarium permite acercar al público en Zamora la importancia de la ganadería ovina y caprina y mostrar todo lo que existe detrás de ella. "Hablamos de una actividad que produce alimentos, pero que también mantiene nuestros pueblos y paisajes, conserva razas autóctonas, favorece la biodiversidad y forma parte de nuestra cultura y nuestra historia", ha subrayado.