La consejera de Educación respalda a los zamoranos que representarán a España en el mundial Skills

La Consejería de Educación ha reconocido el talento y la excelencia de los representantes de Castilla y León en las competiciones Skills, que han llevado a la comunidad a destacar tanto en el ámbito nacional como internacional. La consejera, María Pardo Álvarez, ha presidido el acto de reconocimiento a alumnos y docentes participantes.

Tras una breve intervención, ha mantenido un coloquio con Rafael González y Álvaro Junciel, medalla de oro en Mecatrónica en SpainSkills 2026 y representantes de España en WorldSkills Shanghái 2026, así como con los profesores Julio Miñambres, tutor de Mecatrónica, y Luis Miguel Calvo, tutor de Diseño Mecánico CAD.

El acto ha concluido con un encuentro informal con familiares de los participantes y miembros de la organización de Skills.

Y es que el pasado febrero Zamora volvía a hacer historia en los Spain Skills de FP, logrando dos medallas en la gala de clausura que ha tenido lugar en Madrid.

Un oro en Mecatrónica y una plata en la modalidad de Soldadura es la recompensa de estos alumnos por su buen hacer en sus respectivas especialidades.

En concreto en esta fase nacional y la especialidad de Mecatrónica el bronce se quedaba en Castilla-La Mancha, la plata iba para Galicia y el oro se lo llevaban los alumnos del IES Universidad Laboral Rafael González Gago y Álvaro Junciel Martín, entrenados por su profesor Julio Miñambres.

Por tanto, los alumnos de Mecatrónica del IES Universidad Laboral, junto con el resto de competidores que han obtenido el oro en Ifema de Madrid, representarán a España en el Campeonato Mundial de Formación Profesional World Skills en la ciudad china de Shanghái, entre los días 22 y 27 de septiembre de este año y también en el Campeonato Europeo de Formación Profesional Euro Skills en la ciudad alemana de Düsseldorf, también en septiembre, pero del año 2027.

Para las autoridades educativas autonómicas los éxitos nacionales y mundiales que históricamente han conseguido los alumnos zamoranos de Mecatrónica suponen un hito importante, ya que ponen en el mapa a la comunidad y demuestran de forma práctica y visible la excelencia del sistema educativo regional.