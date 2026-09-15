Cambio de estación en Zamora: por qué el otoño meteorológico no empieza a la par que el otoño astronómico

Cuenta atrás para entrar en el otoño a pesar de que las temperaturas todavía son más que veraniegas en Zamora. Cuando se habla del tiempo, conviene distinguir entre dos conceptos que muchas veces se mezclan: el tiempo meteorológico y el tiempo astronómico. No son lo mismo, aunque ambos sirven para ordenar el calendario y explicar los cambios de estación.

El tiempo meteorológico se refiere a lo que ocurre en la atmósfera: temperatura, lluvia, viento, nubosidad, humedad, tormentas, niebla o calor. Es el tiempo que consultamos cada día para saber si hará sol, si necesitaremos paraguas o si bajarán las temperaturas. Por eso, desde el punto de vista meteorológico, las estaciones se dividen en meses completos. El verano meteorológico comprende junio, julio y agosto; el otoño meteorológico, septiembre, octubre y noviembre; el invierno meteorológico, diciembre, enero y febrero; y la primavera meteorológica, marzo, abril y mayo. Esta forma de organizar las estaciones facilita comparar datos climáticos entre años.

El tiempo astronómico, en cambio, depende de la posición de la Tierra respecto al Sol. Las estaciones astronómicas empiezan con los solsticios y equinoccios. Por eso el verano astronómico comienza alrededor del 20 o 21 de junio, con el solsticio de verano, y termina hacia el 22 o 23 de septiembre, cuando llega el equinoccio de otoño.

El tiempo en Zamora durante los próximos días. / Aemet

La diferencia explica por qué a veces parece que el calendario y el ambiente no van a la vez. Puede hacer calor de pleno verano en septiembre, aunque para la meteorología el verano ya haya terminado el 31 de agosto. Y también puede refrescar mucho antes de que llegue oficialmente el otoño astronómico.

En resumen: el tiempo meteorológico mira lo que pasa en la atmósfera y ordena las estaciones por meses completos, mientras que el tiempo astronómico mira la posición de la tierra y el sol. Uno sirve para estudiar mejor el clima; el otro, para marcar los grandes momentos del calendario solar.

Fin del verano... pero no de las altas temperaturas

Zamora tendrá una semana seca y soleada, sin probabilidad de lluvia en toda la previsión.

Este martes será el día más caluroso, con 17 grados de mínima y 35 de máxima. El miércoles llegará un descenso brusco, con máxima de 26 grados, aunque el ambiente seguirá estable. El jueves se mantendrá suave, entre 11 y 25 grados, y el viernes volverá a subir ligeramente hasta los 26.

El fin de semana será plenamente soleado y más cálido: 29 grados el sábado, 32 el domingo y 33 el lunes. En conjunto, tiempo muy favorable, con mañanas frescas y tardes cada vez más calurosas.