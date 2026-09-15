En la calle más mítica de Zamora encontrarás el merchandising más zamorano de Fromago
Gorros, bufandas y calcetines para los más queseros
Una de las tiendas más reconocidas del centro de Zamora, Santiago Textil, ha creado una línea especial con motivo de Fromago, en la que los motivos típicamente zamoranos son los protagonistas de cada una de las prendas.
Las prendas más curiosas de Zamora
Calcetines de la "Seña Bermeja", gorros inspirados en el bordado carbajalino y en la manta zamorana y, por supuesto, todo tipo de prendas con motivos queseros, ratones devorando este lácteo que durante una semana será el protagonista de las calles de la capital.
Como no podía ser de otra manera, esta colección se podrá encontrar en un lugar universalmente conocido por los zamoranos: el comienzo de la calle Balborraz, al pie de la Plaza Mayor. Se trata del Kiosko Balborraz.
"Nos dijimos: este año, tranquilos. Pero nos hemos venido arriba", indicaba a través de sus redes sociales la empresa textil reconocida por todos en la provincia.
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