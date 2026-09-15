¿Qué aporta el Ayuntamiento de Zamora a Fromago? Vía libre a una subvención y a la declaración de "interés general" de la feria

La feria Fromago, organizada por Eilza, tiene como principal patrocinador e impulsor a la Diputación de Zamora, pero recibe apoyo también de otras instituciones y entidades. Es el caso del Ayuntamiento de Zamora, que este martes ha dado vía libre a la subvención municipal a la Feria Internacional del Queso Fromago Cheese Experience, una ayuda económica que se suma a otros apoyos que presta el Consistorio en especie, como el refuerzo del servicio municipal de recogida de basuras y limpieza viaria, el de seguridad y tráfico o la adecuación de los aparcamientos disuasorios.

Por lo que se refiere al aparcamiento, el concejal de Obras, Infraestructuras y Movilidad, Pablo Novo, ha indicado que en las dos parcelas que se habilitarán junto al Campo de la Verdad, que han sido cedidas por Gaza y Ferfesa, el Ayuntamiento ha actuado para adecentarlas de cara a su uso como zona de estacionamiento de vehículos que se sitúa además a corta distancia de la plaza de la Catedral, uno de los puntos de inicio de la feria.

En cuanto a la subvención nominativa a Fromago, la Junta de Gobierno Local la ha aprobado este martes, por un importe total de 125.000 euros. También se ha dado el visto bueno al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza) para la celebración de Fromago.

Feria de interés general

Ese convenio declara la feria de interés general, lo que implica la reserva de uso del espacio público municipal y el apoyo con medios personales para su desarrollo, reforzando la presencia de contenedores y del servicio de recogida de basuras, así como de Policía y Protección Civil. Del mismo modo, esa colaboración municipal materializada en el convenio implica que el Ayuntamiento facilita con carácter gratuito los puntos de acceso de luz y agua de titularidad municipal; establece aparcamientos disuasorios: y cede gratuitamente las carpas utilizadas para la instalación del Mercado Ecológico por el Servicio de Comercio municipal.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también el padrón cobratorio de la cuota variable de la tasa por recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del ejercicio 2026, por un importe total de 467.985,83 euros correspondientes a 3.082 recibos.

Fromaja, la mascota de la feria Fromago, en una acción promocional. / Alba Prieto (Archivo)

En el apartado de contratación, se ha aprobado la exclusión de una empresa en el procedimiento de contratación de las obras del proyecto de construcción de pavimentación de aceras en los barrios de La Candelaria y Los Bloques; la devolución de la garantía definitiva de las obras de rehabilitación y reforma de los edificios del antiguo matadero de Zamora.

En cuanto a obras y urbanismo, se ha aprobado la concesión de licencia urbanística para proyecto de reforma de habitaciones, sustitución de carpintería interior, reforma de baños públicos, accesibilidad general e instalación de líneas de vida en el Parador de Turismo; la concesión de licencia urbanística para tercer proyecto reformado para la reestructuración y ampliación de un edificio de la calle Pablo Morillo para albergar 29 viviendas, locales y garajes con 64 plazas de aparcamiento; y la aprobación de una certificación de las obras de reparación del paso inferior existente en la avenida de Portugal, por el que transcurre la calle Puerta Nueva.