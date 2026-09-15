Alondra Bentley y María Rodés protagonizan el cartel musical del X aniversario de La Ventana Market

La Ventana Market celebra diez años con una apuesta por una de las señas de identidad del evento, su programación musical.

Los días 26 y 27 de septiembre, los Jardines del Castillo de Zamora volverán a convertirse en un escenario al aire libre en el que la música convivirá con el diseño independiente, la gastronomía y la creatividad, con Alondra Bentley y María Rodés como grandes protagonistas de la jornada del domingo.

Del indie al cine

Alondra Bentley llega a Zamora con una trayectoria consolidada dentro de la escena independiente nacional y con una relación cada vez más estrecha con el cine.

Nacida en Lancaster (Reino Unido) y afincada en España desde niña, factura un folk-pop delicado e íntimo, con ecos de Nick Drake o Joni Mitchell, y canta con la misma naturalidad en inglés y en español.

Alondrra Bentley / Cedida

La artista fue nominada al Premio Goya a Mejor Canción Original por “Love Is the Worst”, tema compuesto junto al cineasta Isaki Lacuesta para “Segundo premio”. Su concierto que será uno de los platos fuertes del décimo aniversario de La Ventana Market y abre la sesión vermú el domingo 27 a las 14.30 horas.

Música y cine

María Rodés será la otra gran protagonista del domingo, con una trayectoria que combina la canción de autor con el cine y la creación artística. Desde que David Byrne, fundador de Talking Heads, la descubrió con “Maria Canta Copla” (2014) y la invitó a su Meltdown Festival de Londres, ha firmado discos muy personales. En 2018 llegó a compartir escenario con el propio Byrne en el festival Noches del Botánico de Madrid, invitada por él mismo.

A lo largo de su carrera ha participado en las bandas sonoras de películas como “No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas”, “Vivir dos veces” o “Villaviciosa de al lado”.

María Rodanés. / Cedida

En 2025 dio un paso más en su relación con el audiovisual componiendo su primera banda sonora original completa, para “También esto pasará”, un trabajo del que también nació “Lo que me pasa”, su álbum más atrevido hasta la fecha, con colaboraciones de La Bien Querida, Soleá Morente o Delafé. Cierra la décima edición de La Ventana Market con un directo el domingo 27 a las 19.30 horas.

Artistas locales

La banda Ralli La Fort tocará el sábado 26, a las 20.30 horas. La formación, integrada por Luis Ramos, Álvaro de Paz, Irene Luis, Luis Gil y Rodrigo Segurado, ensaya, compone y da forma a su proyecto juntos desde principios de año. Con cinco directos ya a sus espaldas y un repertorio de temas propios nacidos en el local de ensayo, se preparan ahora para entrar a grabar y publicar su música.

La programación musical también contará con la presencia, el sábado a las 14.30 horas en un concierto vermú de Mucho Lirili & Poco Lerele. Dos amigas zamoranas que desde 2022 ponen la música allá donde las llaman: fiestas, bodas, festivales y verbenas. Se definen como “señoras que ponen música” antes que DJs, con un estilo ecléctico que mezcla indie y mamarracheo con buen rollo made in Zamora, arrancarán la parte musical de la edición con temas de lo más bailables.