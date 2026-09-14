Zamora recibe a los participantes en el I Encuentro de Microcoches Castilla y León

Con el lema “Sin prisa por llegar...”, la asociación Clàssic Motor Club del Bages organiza el I Encuentro de Microcoches Castilla y León 2026, un evento itinerante que comenzó el pasado domingo en Ávila y que concluirá en esta misma ciudad el próximo viernes. Durante el recorrido visitarán algunos de los puntos más representativos de la comunidad autónoma.

La llegada a Zamora del grupo de 16 coches de esa categoría, en especial Biscuter, se producirá el martes 15 de septiembre sobre las 14.30 a la ciudad, haciendo parada en la plaza de Santa Lucía. Después de la comida se hará una visita de Zamora en tren turístico y a partir de las 18.00 se puede visitar la plaza y admirar los vehículos y hablar con sus conductores. Durante su estancia en nuestra ciudad, la Ruta del Vino de Zamora ofrece a los integrantes de este grupo una cata de vinos de la Ruta del vino.

Esta concentración rinde homenaje a los míticos microcoches, con especial protagonismo para los modelos Biscuter, auténticos iconos de la automoción histórica en España. La actividad propone una travesía pausada para disfrutar del paisaje, la cultura, la gastronomía y el patrimonio de Castilla y León.

Tras visitar Zamora, la ruta continurá por Curiel del Duero, Segovia para volver el viernes a Ávila, de donde partieron el pasado domingo.

El evento cuenta con la colaboración de instituciones y entidades locales como los ayuntamientos de Salamanca, Segovia, Zamora y Ávila, así como las agrupaciones Amics del Biscuter y Escuderia TPV. Asimismo, forman parte del patrocinio firmas como Cuatro Rayas, Las Cancelas Hostería, Telpark y Totalmente Personalizado.