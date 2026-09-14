Zamora comienza la semana con calor, aunque sin entrar en zona de alerta: esta es la previsión

Todavía queda un poco más de una semana para decir adiós oficialmente al verano de 2026. Una época que ha estado marcada, como norma general en la provincia, por un buen puñado de días con calor sofocante y escasas lluvias a lo largo de estos tres meses estivales. Una tónica que parece querer mantenerse hasta el final, como demuestra la previsión de Aemet para los próximos días. En resumen, la 38ª semana del año tendrá a los cielos despejados y el calor sus principales protagonistas, aunque con un ligero descenso de las temperaturas según se vaya acercando el fin de semana, con Fromago ocupando gran parte de la agenda.

Previsión meteorológica de la semana en Zamora / Aemet

La capital zamorana picará durante la tarde de este lunes los 34 °C, que no serán el punto álgido de los termómetros en la presente semana, pues aún se esperan máximas de 35 °C durante la tarde del martes. Entre medias, una noche relativamente calurosa en la que los mercurios se quedarán siempre por encima de los 17 °C, por lo que no será necesario mucho abrigo para coger el sueño y encadenar unas cuantas horas de merecido descanso. Las tornas cambiarán de cara al miércoles, con mínimas de 14 °C y máximas de 26º C; mientras que el jueves los termómetros oscilarán entre los 11º C de la madrugada y los 25º C de la tarde.

En cualquier caso, el gran protagonista de la semana, del mes y de la segunda mitad del año en la capital no es otro que Fromago, que vendrá acompañado de unas temperaturas agradables, aunque superiores a lo habitual en esta época del año. Cuando la feria por excelencia del queso abra sus puertas este jueves, los visitantes y expositores tendrá que soportar temperaturas de hasta 25º C, que crecerá con la llegada del fin de semana de manera paulatina, hasta llegar a los 32º C del domingo. De igual manera, todas las noches de la segunda mitad de la semana serán frescas, con unas mínimas de entre 11º C y 13º C previstas en Zamora.

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En cuanto al resto de la provincia, la tendencia será similar a la capital. Los habitantes de Benavente soportarán este martes máximas de hasta 34º C, mientras que en Toro los termómetros llegarán hasta los 35º C en las horas centrales del día. Como suele ser habitual, Puebla de Sanabria será la capital de comarca con temperaturas más bajas durante la próxima noche, para la que se prevé un descenso del mercurio hasta los 8º C, aunque todavía lejos de los 3º C que se esperan para la madrugada del miércoles al jueves. Por último, cabe destacar que el sol y la ausencia de nubes serán la tónica general en toda la provincia hasta, al menos, el domingo.