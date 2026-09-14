Zamora albergará el III Encuentro de Gigantes y Cabezudos Civitas Gigantum los días 26 y 27 de septiembre.

La iniciativa, organizada por el grupo Capitonis Durii y Tradición y Música Popular con el respaldo del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y la Fundación Caja Rural de Zamora, reunirá a más de un centenar de gigantes y cabezudos de 18 colectivos procedentes de diversos puntos de España y Portugal.

Entre las agrupaciones que participan por primera vez en este encuentro figuran los gigantes de Aranda de Duero, los de Galapagar o los de Soria. Y junto a ellos desfilarán conjuntos de la geografía zamorana como Camarzana de Tera, Entrala, Corrales del Vino, Otero de Bodas o bien Villaralbo, a las que se sumarán grupos de la Comunidad de Madrid, como San Lorenzo de El Escorial o Alcorcón, de la provincia de Burgos, desde Miranda de Ebro; desde Calatayud en Zaragoza, Soria, Navarra y Palencia, junto a la presencia portuguesa de Vila Real y los bombos de O Tocandar junto a los colectivos anfitriones.

Programa

El programa arranca el sábado 26 de septiembre a as 12.00 horas con la inauguración de la exposición de gigantes y cabezudos en la Plaza Mayor, que permanecerá abierta hasta las 18.00 horas, mientras que los colectivos serán recibidos por las autoridades locales en sendas recepciones.

Ya por la tarde, el marco de la Plaza Mayor será el escenario central a las 17.30 horas de la presentación baile de los grupos y, tras el desfile de los grupos participantes en el Festival de la Máscara Ibérica, sobre la 18.30 horas dará comienzo el pasacalles de todos los colectivos giganteros que recorrerá la Plaza Mayor, Renova, Plaza Sagasta, Santa Clara, Príncipe de Asturias y Amargura para concluir en la avenida Plaza de Toros.

El concejal de Festejos, David Gago señaló que “es un encuentro que bebe de aquellos encuentros de gigantes y de cabezudos que se hacían ya por los años 90, que organizaba en Tradición y Música Popular y ahora lo hace junto a Capitonis Durii”. El edil del PSOE agregó que es una actividad que “para que la ciudad vibre y beba de la tradición gigantera un nuevo fin de semana dentro del mes de septiembre”.

Cartel del encuentro. / Cedida

El diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, aludió a la dificultad que representa “poner de acuerdo a tantos grupos para poder realizar” una actividad de “estas características y de esta calidad que va a llenar de vida las calles de nuestra ciudad con los gigantes y cabezudos, una tradición tan antigua en nuestra provincia”. El vicepresidente primero de la Diputación detalló que el encuentro compartirá protagonismo con la Máscara Ibérica “ dos grandes tradiciones de nuestras señas de identidad de las cuales los zamoranos podemos sentirnos muy orgullosos” y señaló que “las personas que vengan a visitarnos en la ciudad van a poder ver uno de los grandes iconos de nuestra provincia que hemos sabido mantenerlo durante ese tiempo” gracias “a las asociaciones culturales que lo hacen posible”.

Desde Caja Rural, Laura Huertos esgrimió que “organizar un encuentro como este, con 18 grupos de diferentes localidades, requiere muchísimo trabajo de coordinación, muchísimo esfuerzo y nuestro agradecimiento a estos dos grupos zamoranos que un año más han trabajado para que este encuentro de gigantes y cabezudos salga a las calles de Zamora y que todos los zamoranos podamos disfrutar”.

El presidente de Tradición y Música Popular, Pedro Domínguez, agradeció el respaldo institucional para que el encuentro cuente con “más de 100 figuras de grupos de toda España con grupo de Cataluña, Madrid, Aragón o Castilla y León”.

En nombre de Capitonis Durii intervino Antonio Rodríguez, quien subrayó que desde la asociación que representa “es un orgullo un año más poder llenar Zamora de gigantes y cabezudos que nos ayudan a levantar la mirada y mirar un poco más alto, un poco más arriba y a veces estamos como muy pegados al suelo y necesitamos levantar la mirada”.