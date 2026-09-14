Un representante del Gobierno Ayuso presenta en Zamora los quesos de la Comunidad de Madrid que acudirán a Fromago

Un representante del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel de Oteo Mancebo, se desplaza esta semana a Zamora para asistir a una presentación de los Quesos de la Comunidad de Madrid que se podrán degustar en la Feria Internacional de Quesos Fromago Cheese Experience.

La presentación de esos quesos, en un acto dirigido, entre otros, a medios de comunicación y prensa especializada, tendrá lugar este miércoles, el día antes del comienzo de Fromago. Ese encuentro pretende poner en valor "la excelencia, la diversidad y la calidad de la producción quesera" de la región madrileña, según han apuntado desde la organización.

El director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid presentar las queserías y las referencias de producto que se dan cita en Fromago en representación de la Comunidad de Madrid en la tercera edición de Fromago.

El acto se desarrollará en la taberna LaSal de la capital zamorana y su propietario, el conocido restaurador y hostelero Rubén Becker, elaborará para la ocasión una reinterpretación de esos quesos madrileños en una selección de tapas. La degustación de esos bocados en miniatura de la gastronomía quesera madrileña se acompañará además de Vinos de Madrid para formar "un maridaje especialmente diseñado para poner en valor la calidad, personalidad y versatilidad de ambos productos", han subrayado desde la organización.

"Será una ocasión especial para descubrir y disfrutar de una muestra representativa del talento y la riqueza de la producción agroalimentaria madrileña", han apuntado desde la Comunidad de Madrid.

Expositores

Además de la representación institucional, los Quesos de Madrid contarán en Fromago con presencia como expositores de queserías concretas como Arias Haute Fromagerie, Marqués de Mendiola, Picón, Quesería Peña Rubia o Quesos Campo Real, además de las empresas de tartas de queso gourmet Cachito a cachito y dulces La Paca Cheesecake, según la relación de expositores de la feria.