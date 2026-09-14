Promoción de Fromago en forma de sueldazo para llevar la feria del queso de Zamora a 5,5 millones de españoles

La promoción de la Feria Internacional del Queso Fromago Cheese Experience de Zamora recibirá un espaldarazo en su promoción a nivel nacional de cara al fin de semana a través del "Sueldazo" del fin de semana de la ONCE.

Ese cupón del sorteo del sábado, que tiene como premio mayor 300.000 euros y una paga de 5.000 euros al mes durante veinte años, se ilustra el próximo sábado día 19 con una imagen del logotipo identificativo de ese evento gastronómico zamorano de referencia en Europa, junto a las fechas y el lugar de celebración y el distintivo de la Diputación de Zamora como principal patrocinador del evento que organiza la Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora (Eilza).

La ilustración del cupón del "Sueldazo" del fin de semana del día 19 de septiembre con Fromago supone que 5,5 millones de cupones de ese día, que se venderán principalmente entre el viernes y el sábado, servirán para difundir la feria por todos los rincones de España a los que se lleva el cupón de la ONCE a través de sus 21.000 vendedores.

Ese potencial de difusión lo ha resaltado este lunes, en la presentación de ese cupón del 19 de septiembre, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, que ha subrayado "el refuerzo de marca y de imagen" que ello supone para Fromago y ha agradecido la "sensibilidad" de la organización social promotora del sorteo.

Por su parte, el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, ha puesto en valor el mérito de haber creado "un evento importante que tiene trascendencia internacional" como es Fromago y haberlo hecho "en un rinconcito" de la Península. Igualmente, ha resaltado el criterio de la ONCE de "devolver y compartir con la gente" lo que recibe y la vocación de "prestar servicios a personas ciegas" a través del empleo.

La presidenta de Eilza, Sara Fregeneda, ha explicado que en esta tercera edición de Fromago se ha intentado reforzar la promoción a nivel nacional e internacional para no quedarse solo en el ámbito regional, una estrategia que se ha visto afianzada con este cupón de la ONCE del "Sueldazo" del fin de semana. Dedicar el cupón del sábado a la Feria Internacional del Queso de Zamora supone "una ayuda más para que Fromago se siga conociendo por toda España", ha admitido Fregeneda, que ha agradecido por ello a la ONCE el gesto de dedicar al evento el cupón del día 19.

Premios

El "Sueldazo" de ese día ofrece un premio mayor de 300.000 euros y los 20 años de una paga mensual de 5.000 euros al número que coincida en las cinco cifras y en la serie con el ganador, lo que supone una cuantía total del `premio a ese cupón de 1,5 millones de euros; mientras que se reparten también premios de un sueldo de 2.000 euros al mes durante diez años a otros cuatro cupones de otros números adicionales, lo que supone 240.000 euros de premio cada uno al final de la década.

Además, los otros 54 cupones con las cinco cifras del premio principal reciben 20.000 euros de premio, y los que tiene las cuatro últimas cifras 200 euros; los de las tres últimas 30 euros; los de las dos, 4 euros cada uno; y los de la última se llevan el reintegro de 2 euros, mientras que los cupones que coinciden con el número pero no con la serie de los otros cuatro premios con sueldo reciben 400 euros cada uno.

Una suerte que para los ganadores quedará ligada a la feria que muestra los mejores quesos del mundo en Zamora.