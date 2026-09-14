"El monocultivo ecológico te obliga a innovar comercialmente"

El empeño de Nuria Álvarez por dar un valor añadido a los terrenos de sus padres en Almendra del Pan fue el germen de un proyecto ampliamente avalado y reconocido. Agroberry Original from Zamora nació en el año 2015 apostando por la producción de zarzamora ecológica cultivada con una plantación abierta centrada en el cultivo estival y con un plan de negocio que continúa evolucionando.

La apuesta por la agricultura ecológica y sostenible ya es veterana en el caso de Agroberry. ¿Qué balance hace en estos 11 años de trayectoria?

Muy positivo si tenemos en cuenta que todo este tiempo no hemos parado. El proyecto inicial y el plan de negocio no se centraba únicamente en la producción de zarzamora, así que hemos pasado también a la transformación en el obrador. Seguimos avanzando con la tienda y la introducción en el comercio minorista y ahora estamos inmersos en otro proyecto que será una sala de catas y formación. Todo eso sin contar los nuevos productos que hemos ido sacando a lo largo de este tiempo.

La apuesta por la diversificación más allá de la materia prima abre un mundo de posibilidades en la comercialización…

Al final lo que nosotros tenemos es una producción monocultivo centrado en la zarzamora ecológica, lo que obliga a innovar aún más. Más allá de vender el fruto en fresco, hemos apostado por diferentes productos, todos centrados en un único sabor. Primero empezamos con la mermelada para continuar con la elaboración de un licor con alcohol que posee una maceración puramente artesanal, algo que hoy en día no hay si nos ceñimos a la zarzamora ecológica. Y hemos continuado con los bombones que nos permiten seguir aprovechando la materia prima restante.

¿En qué están trabajando ahora?

De la elaboración de la mermelada hay entre un 10 y un 15% de pérdida al tamizarla, dado que la vendemos sin semillas. En 2022 ganamos el concurso Desafío-Empresa de la Junta de Castilla y León con un proyecto de I+D que nos va a permitir sacar próximamente al mercado unas galletas sin gluten elaboradas con nuestra harina de zarzamora obtenida a partir de ese subproducto que son las semillas. Por otra parte, estamos trabajando en otro producto como es un zumo de zarzamora sin alcohol, del que ya sí hemos sacado son las perlas de zarzamora que no deja de ser zumo encapsulado.

Hablar de un proyecto propio siempre es fuente de inspiración. ¿Cómo nació Agroberry?

Yo soy hija y nieta de agricultores, por lo que las raíces y el arraigo siempre han estado ahí. En plena crisis en el año 2009 me trasladé de Madrid a Dublín pensando en desarrollar mi propia empresa, algo que siempre quise. Fue durante las vacaciones de Navidad en una reunión con mis amigos cuando pensé por qué no utilizar los recursos propios. Es decir, ¿por qué no darle un valor añadido a las tierras que teníamos en propiedad? Regresé a Dublín a hacer el plan de negocio con la ayuda de un ingeniero asturiano y a estudiar todo el sector. Fue ahí cuando me di cuenta del potencial de este fruto rojo, al ser el que menos hectáreas de cultivo poseía en España en ese momento. Casi toda la producción se centra en Huelva bajo cubierta, por lo que apenas hay producción estival al ser un cultivo muy difícil de manejar. Pero lo vi como un valor añadido y aquí estamos.

¿Hay capacidad para innovar tecnológicamente hablamos?

Innovamos en lo poco que podemos. Desde el principio incorporamos placas fotovoltaicas como energía limpia para regar mediante el sistema de goteo automatizado, lo que ahorra recursos y nos libera un poco más. Esas placas también las incorporamos a la industria con un proceso muy automatizado y enfocado a nuestro producto.

¿Existe ilusión entre los jóvenes o haría falta un impulso extra?

Hay muchos que se vendrían al pueblo a trabajar, pero que no lo hacen porque no es viable. El ejemplo más sencillo es la base: si no eres hijo de agricultor o de ganadero, la barrera inicial ya es muy grande por lo que es necesario apostar por un cambio de paradigma que solvente estas dificultades que lastran su acceso al sector primario.

La suya es una empresa considerada "modelo" por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De hecho, participa en calidad de anfitriona en el programa Cultiva que ofrece estancias formativas a jóvenes agricultores o recién incorporados a una explotación.

Es un programa muy interesante que en teoría atrae a interesados para que desde las explotaciones les enseñemos y orientemos, pero en realidad se traduce en una retroalimentación muy bonita. Llevo desde 2024 en este programa con el que conoces ideas de proyectos ilusionantes y a grandes profesionales con lo que al final estableces un contacto permanente.

¿La apuesta por estos programas de formación es suficiente? Porque el medio rural impone sus propios condicionantes…

Hay un evidente problema logístico. Al final en los pueblos el alojamiento disponible es muy limitado, lo que se suma a las dificultades en materia de transporte. Son handicaps que se pueden sortear en experiencias de corta estancia, pero cuando el periodo de formación se extiende tres meses, la falta de servicios se traduce en pérdida de oportunidades para ambas partes y por ende para el propio medio rural.

La suya es precisamente una explotación cargada de reconocimientos. Más de una docena de premios lo avalan. ¿Cuál es la recompensa detrás de cada reconocimiento?

La verdad es que no puedo estar más agradecida. Al final, como en todo proyecto, hay días malos y los reconocimientos suponen un impulso que te ayuda a seguir adelante. El último ha sido precisamente el eWoman a la Mujer Rural concedido por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.