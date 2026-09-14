"El mejor misterio de la Sentencia que hay en España está en Zamora"

"Este es el mejor misterio de la Sentencia que hay en España. Y no es pasión de zamorano". Así de tajante se mostró el historiador José Andrés Casquero en la conferencia impartida en el Museo Etnográfico con motivo del centenario de la obra de Ramón Nuñez para la Cofradía de la Vera Cruz. Está hecho en madera "por un gran escultor, que trabajó todos los materiales".

"Cuando se refunda la Junta pro Semana Santa en el año 1924 emprenden la labor de comprar patrimonio para las cofradías. Y ésta de la Vera Cruz", que había sido de las peor tratadas, "aunque había recibido el Prendimiento de Torija, una buena obra", contactaron con Ramón Núñez a través del periodista Carlos Rodríguez Díaz y bueno, se fraguó, se pudo hacer. Y se consiguió incluso otro paso más", la vuelta al Sepulcro, que la hizo al año siguiente. La Sentencia se dio en propiedad a la Vera Cruz nada más bendecir el paso. La Sentencia sustituyó a un grupo anterior, de Tomás Martínez Lobo, que no tuvo buena acogida.

La obra de Ramón Núñez Fernández, explica la ficha de la propia cofradía, es de estilo académico. Pilatos lleva túnica de cónsul romano, a su lado tiene a un sacerdote judío y delante a Jesús con la corona de espinas y la capa del escarnio; lo presenta al pueblo un soldado.

En cuanto a la mesa, ha dispuesto de varias. Una de ellas fue tallada por Gerardo Fernández Gastalver, con diseño de Felipe de Castro Sobrino en 1926. En 1980 se sustituyó por la de las Tres Marías y San Juan, de "Alito". La actual se hizo para la Santa Cena de Ricardo Segundo en 1943.