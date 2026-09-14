Jesús Nazareno de Zamora ante su semana clave

Los candidatos a la presidencia de la Cofradía de Jesús Nazareno ya están haciendo llegar sus mensajes de campaña a los hermanos.

El actual presidente, y candidato a la reelección, José Ignacio Calvo Bartolomé destaca el trabajo realizado durante sus dos mandato al frente de la hermandad, con el eslógan "Un compromiso que se transforma en hechos" que complementa al general de campaña: "Por una cofradía más unida: tradición, compromiso, trabajo, hermandad".

Destaca una veintena de logros fruto del trabajo "con una idea clara: cuidar nuestro patrimonio, mejorar nuestra cofradía y avanzar pensando en el futuro, sin olvidar nuestras raíces".

Destaca la puesta a hombros de Redención, la restauración de enseres y patrimonio, con intervenciones en Caída, La Verónica, La Soledad, Jesús Camino del Calvario, las Tres Marías y San Juan y Redención, la sustitución y mejora de pasos, incluyendo la renovación de los suelos de corcho por estructuras de cedro por Ricardo Flecha Barrio y otras actuaciones de conservación y mejora.

Menciona la renovación de medallones totalmente gratis "y elementos patrimoniales destinados a nuestros hermanos, la creación del Grupo Joven, ampliando y fortaleciendo la estructura de trabajo de la cofradía", renovación de la iluminación, incorporando iluminación artística en los distintos pasos, sustitución de las almohadillas en seis grupos para mejorar el trabajo de los cargadores o la celebración de los actos conmemorativos de los 375 años.

Otra faceta se ha centrado en la digitalización del archivo completo de la cofradía, "poniendo nuestro patrimonio documental a disposición de las futuras generaciones", el pago total de la hipoteca de la sede o la implantación de una gestión informática de la hermandad mediante un programa pionero, "avanzando hacia una gestión más moderna y eficiente". Calvo destaca que se ha eliminado la lista de espera de hermanos, renovado los instrumentos para las bandas y merlús, elaborado el dosel de la Santísima Virgen de la Soledad, "como herramienta para poner en valor nuestro patrimonio y nuestro proyecto" y restaurado el altar de Quinario, además de crear la bandera oficial de la cofradía.

Logros son también las nuevas varas con remates de plata de la Junta Directiva, "para dignificar el patrimonio institucional", la recuperación de antiguos faroles en Nazareno de la Congregación, Agonía y Jesús Camino del Calvario, o la realización de escaneados 3D de La Verónica, La Soledad, Tres Marías y San Juan , La Caída, Nazareno de la Congregación , Jesús Camino del Calvario , Redención y Misericordias de Redención.

"Todo esto se ha realizado con fondos propios de la cofradía gracias a una gestión económica encomiable". Porque una candidatura "no se mide únicamente por las palabras, sino por los proyectos realizados, el patrimonio cuidado y el futuro que somos capaces de construir juntos".

"Seguimos trabajando. Seguimos avanzando. Seguimos haciendo cofradía", lanza como eslógan el actual presidente y candidato a la reelección en lo que sería su tercer mandato.

Jesús Leal Delgado

Por su parte, el candidato alternativo a la presidencia, Jesús Leal Delgado, también está difundiendo su programa electoral, con el lema "50 años de devoción, servicio y amor a nuestra hermandad".

"Presentamos una hoja de ruta seria y estructurada para garantizar la sostenibilidad económica, la unión sincera de los hermanos y la máxima dignidad en todos nuestros cultos y actos procesionales", dice el candidato, que ya perdió en los anteriores comicios frente al mismo presidente, José Calvo.

Delgado considera que "nuestra querida cofradía se ha visto abocada a situaciones amoralmente normalizadas: opulencia en viajes y comidas innecesarias a costa de la hermandad, gastos no justificados camuflados en grandes partidas, favoritismo desbocado y falta permanente de transparencia pública hacia los hermanos".

En transparencia y control económico apuesta por la realización de una auditoría externa, control fiscal por parte de los mayordomos y la creación de un portal de transparencia web para la publicación obligatoria de contrataciones principales. Promete la supresión total de gastos superfluos en representación, viajes, restaurantes y eventos no justificados para el fin cofrade.

En la gestión financiera apuesta por búsqueda de ingresos y patrocinios públicos y privados, "superando el abandono actual de estas vías estratégicas", tratamiento riguroso de la cuota y los fondos de las hermanas y hermanos, "un depósito sagrado, y no un maná inagotable" y una reorientación de los presupuestos hacia las necesidades reales del culto, la conservación patrimonial, la obra social y la atención directa al cofrade.

Leal Delgado promete una solución inmediata a fallos graves en los desfiles del Viernes y Sábado Santo ("cables, itinerarios modificados a última hora y evidente falta de previsión"). Apuesta por evitar situaciones de pasos desatendidos o desorganización de hermanos en la calle, asegurando la solemnidad durante todo el recorrido procesional.

Y propone que los varas sean hermanos con formación y capacidad "para responder con serenidad e idoneidad cualquier incidencia en la vía pública, y poner fin al reparto arbitrario a allegados" de estos puestos.

El elevado volumen de hermanos, el incalculable valor del patrimonio y la complejidad de la gestión actual "exigen abandonar definitivamente la improvisación y el diletantismo. Es indispensable modernizar los procedimientos administrativos, la comunicación interna y el mantenimiento diario de la hermandad para estar a la altura de sus más de 11.000 miembros".

En cuanto a los puestos de trabajo propone un análisis riguroso de las necesidades organizativas para determinar las contrataciones con perfiles objetivos y profesionales y garantizar transparencia total en los procesos de selección.

Asegura que implantará el voto por correo, ya que la mitad de la cofradía vive fuera de Zamora, promesa, dice, incumplida por la actual directiva.

En unidad y paz social considera "urgente e inaplazable poner fin a diez años de crispación, enfrentamientos y clientelismo. La presidencia debe ser el nexo de unión de toda la hermandad, sin exclusiones, amiguismos ni aislamientos".