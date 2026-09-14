Gastronomía e historia, unidas en las calles de Zamora: este ha sido el último 'influencer' en visitar la ciudad

Cuando un posible visitante piensa en Zamora, las primeras características que se le vienen a la mente son su buena gastronomía y su rica herencia patrimonial. Una ciudad bañada por las aguas del río Duero que tiene en cada metro cuadrado de su superficie un pedacito de historia, como bien demuestra el último de los 'influencers' que ha visitado la ciudad. Al menos, así se puede entender del vídeo que ha compartido en redes sociales, donde para hablar de gastronomía -su especialidad-, se ha remontado hasta 1158 y el archiconocido 'Motín de la Trucha', uno de los momentos que han marcado para siempre a la capital.

Su nombre es Alfonso, aunque el público más joven -e incluso adulto- le conoce como 'Cocituber'. Un crítico gastronómico de nueva generación, alejado de la solemnidad de otros tiempos, que cuenta ya con 674.000 seguidores en Instagram y otros 557.300 en TikTok. Su audiencia, prácticamente imposible de medir para el común de los mortales, hace que en esta segunda red social tenga más de 21 millones de 'likes', lo que convierte cada una de sus publicaciones en un escaparate inmejorable para la promoción tanto de establecimientos hosteleros como del turismo en las ciudades que pisa.

El conocido 'influencer' comienza su descripción comentando que "Zamora son sus calles: piedra, románico, cuestas sobre el Duero", para a continuación enumerar lugares icónicos de la ciudad como Santa Clara o la Plaza Mayor. No tarda mucho en hacer referencia a algunos de los establecimientos más conocidos de la ciudad, como el Chillón con "la tortilla de salsa de callos que conoce media España", el Lobo con sus "generaciones y generaciones haciendo pinchos morunos" o el Bayadolid y su calle de los Herreros "donde salir de tapas es la vida cotidiana". En resumen, "Zamora es su gente... cruzar dos calles y conocer a alguien".

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El Motín de la Trucha

El vídeo de 'Cocituber' termina con una lección de historia para todos aquellos que hayan vivido alejados de Zamora hasta ahora. Hay que remontarse hasta 1158 para encontrar el pasaje que se vuelve protagonista del vídeo y que no es otro que el Motín de la Trucha. Según cuentan las más antiguas historias de la ciudad, la disputa entre un humilde hombre de Zamora y el criado de un noble por la última trucha del mercado acabó con la Iglesia de Santa María La Nueva en llamas con los nobles zamoranos en su interior. Porque como también se refleja en el vídeo "en Zamora comer nunca ha sido sentarse delante de un plato; ha sido mercado, barra y juntarse".