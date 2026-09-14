Fromago también piensa en los celiacos: las opciones sin gluten para disfrutar de la feria del queso en Zamora

Fromago no quiere que nadie se quede sin disfrutar de la Feria Internacional del Queso por culpa de una intolerancia alimentaria. La cita quesera que llenará Zamora de puestos, tabernas, food trucks y propuestas gastronómicas también tendrá en cuenta a las personas celiacas, intolerantes o sensibles al gluten, con alternativas específicas dentro del recorrido.

La feria contará con siete tabernas repartidas por la ciudad y dos macrozonas gastronómicas, abiertas de 11.00 a 00.00 horas, donde los visitantes podrán encontrar distintas propuestas para comer y beber durante la jornada. Habrá food trucks, pulpeiros, puestos de croquetas, zonas de sombra, bebida y otras sorpresas gastronómicas pensadas para acompañar la experiencia quesera.

Entre esas opciones, Fromago incluye también alternativas para quienes necesitan evitar el gluten. En la Plaza del Lechacito, ubicada en San Martín, podrás encontrar sabrosas croquetas sin gluten, una de las propuestas más destacadas para el público celiaco.

B. Blanco García

La experiencia estrella: los míticos "túneles"

Si hay una experiencia estrella por excelencia en la Feria Internacional del Queso Fromago de Zamora hay que hablar de las galerías (o túneles) del queso. Se trata de espacios de degustación donde probar cinco quesos seleccionados por el maestro quesero José Luis Martín. Podrás hacerlo sin reserva previa por 7 euros en las cuatro galerías repartidas por las plazas del casco histórico: plaza de la Catedral, plaza de Viriato, plaza Arias Gonzalo y plaza de La Marina. Si no puedes (o quieres) tomar gluten, no tienes por qué renunciar a los picos de pan que entregarán con las cinco piezas de queso ya que también los tendrás sin gluten para mejorar la degustación.

La medida permite que las personas celiacas puedan vivir Fromago con más tranquilidad y participar en una feria donde buena parte de la experiencia pasa por probar, compartir y recorrer espacios gastronómicos. El queso es el gran protagonista, pero la organización también ha tenido en cuenta los acompañamientos y elaboraciones que pueden marcar la diferencia para quienes tienen restricciones alimentarias.