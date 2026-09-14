A estas alturas es casi, casi imposible que no hayas oído hablar de Fromago incluso si no eres de Zamora. Sin embargo, ¿sabes por qué se llama así? Fromago significa "queso" en el idioma esperanto, una lengua con vocación univesal que refleja el carácter internacional, integrador y abierto al mundo de la feria.

El esperanto es una de las lenguas más curiosas del mundo porque no nació en un país concreto ni pertenece a un solo pueblo. Fue creado a finales del siglo XIX por el médico polaco Ludwik Lejzer Zamenhof con una idea ambiciosa: construir un idioma internacional sencillo, neutral y fácil de aprender que permitiera comunicarse a personas de distintas lenguas y culturas. Una de sus grandes peculiaridades es que fue diseñado para ser regular. En esperanto casi no hay excepciones gramaticales, una de las grandes pesadillas de muchos estudiantes de idiomas. Los sustantivos terminan en -o, los adjetivos en -a, los adverbios derivados en -e y los verbos siguen conjugaciones muy estables. Por ejemplo, el presente termina en -as, el pasado en -is y el futuro en -os.

También llama la atención su forma de crear palabras. El esperanto funciona como un pequeño juego de piezas: se combinan raíces, prefijos y sufijos para formar nuevos significados. Así, a partir de una palabra básica se pueden construir muchas otras sin tener que memorizarlas desde cero. Esa lógica hace que resulte más transparente para quien lo aprende.

Aunque no es lengua oficial de ningún estado, el esperanto tiene hablantes repartidos por todo el mundo. Existen asociaciones, congresos internacionales, libros, canciones, revistas, cursos, encuentros y comunidades digitales que lo mantienen vivo. Incluso hay personas que lo han aprendido en casa como lengua familiar, aunque son casos muy minoritarios.

Curiosidades del esperanto Fue creado por L. L. Zamenhof a finales del siglo XIX.

a finales del siglo XIX. Su nombre procede del seudónimo “Doctor Esperanto” .

. No pertenece a ningún país concreto.

Tiene una gramática muy regular y con pocas excepciones.

Los sustantivos terminan normalmente en -o .

. Los adjetivos terminan en -a .

. El plural se forma añadiendo -j .

. El presente verbal termina en -as , el pasado en -is y el futuro en -os .

, el pasado en y el futuro en . Se basa mucho en raíces europeas, sobre todo latinas, germánicas y eslavas.

Tiene hablantes y asociaciones en numerosos países.

Se han escrito novelas, poemas, canciones y obras originales en esperanto.

Su objetivo inicial era favorecer la comunicación internacional y la comprensión entre pueblos.

Si tienes curiosidad por este idioma tan peculiar universal, aquí van algunos ejemplos en este idioma:

Palabras y frases en esperanto

Saluton! (¡Hola!)

Bonan matenon (Buenos días)

Bonan tagon (Buenos días) [a partir de las doce]

Bonan vesperon (Buenas tardes) [incluso a la hora de cenar]

Bonan nokton (Buenas noches) [al acostarse]

Kiel vi fartas? (¿Cómo [tú] estás / Qué tal / Cómo te va?)

Mi fartas bone (Estoy bien)

Kaj vi? (¿Y tú?)

Tre bone / Ankaŭ bone (Muy bien / También estoy bien)

Dankon (Gracias)

Koran dankon / Dankegon (Muchas gracias)

Nedankinde (De nada, no hay de qué)

Ĝis (Adiós)

Mi bedaŭras (Lo siento)

Pardonu (Perdona)

Plezuro koni vin (Encantado de conocerte)

Bonvolu (Por favor)

Es uno de los lenguajes más rápidos de aprender. Su diseño tiene solo 16 reglas básicas en toda su gramática.