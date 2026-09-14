Música
Diez bandas llenarán de música la bajada de San Martín este fin de semana
El Mubaza Fest reunirá diez bandas, tres de ellas debutantes en la actividad
Diez bandas de distintos estilos musicales tomarán parte en el Mubaza Fest que tendrá lugar el viernes 18 y el sábado 19 en la bajada de San Martín como broche final del Verano Cultural programado desde el Ayuntamiento de Zamora.
El viernes 18 de septiembre el festival echa a andar a las 19.00 horas con la actuación de Kálamar con un concierto en acústico “indefinible y variado” que le dará el relevo a Sin Secretos, un tributo a Los Secretos. Más tarde tocará la banda de rock OctoFuzzy, y el cierre de la primera jornada queda en manos de Silver a las 22.45 horas, “una de las bandas que se estrenan en Mubaza y que toca un rock variado y versiones” definió la presidenta del colectivo que agrupa a los músicos zamoranos, Claudia Zurdo.
El festival comienza el sábado 19 de septiembre con Gaucho, a las 12.00 horas. Tras este dúo en el escenario estará la debutante banda Fantástica Compañía Amateur, en formato vermú, para tras la comida de hermandad, actuará, a las 16.00 horas, Pumuki circo-chiste y retomar la música con Trío Coyot, con una propuesta de “rock con toques country”, mientras que Sin Más Band está previsto que toque a las 19.15 horas y posteriormente Kirson, con su estilo stoner rock, y cerrará Gautxori, con su punk rock “con raíces Zamoranas y Salmantinas y sus propios temas” detalló Zurdo.
Visibilidad a las bandas
La presidenta de Mubaza señaló que “estamos muy contentos de que el Ayuntamiento vuelva a apostar por este festival que es algo que nos ha ayudado muchísimo a todas las bandas de Zamora y hay muchas bandas han hecho en el Mubaza Fest su primer concierto en un formato profesional”. También se mostró satisfecha con la recuperación para los conciertos de la bajada de San Martín “que da mucho juego para estar todos con todos, hermanados porque al fin y al cabo esto, no nos olvidemos, somos una asociación, y al final el festival es una suma de los esfuerzos de todos los socios”.
Además, al coincidir con el desarrollo de Fromago y estar el emplazamiento de los conciertos a escasos metros de la zona donde se concentran los puestos, “mucha gente de fuera se llevará la sorpresa al encontrase un festival de músicos y bandas de Zamora” opinó la músico.
Por su parte la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas recordó que este festival de músicos y bandas de Zamora “ha sido creado, organizado, coordinado por la propia asociación desde 2016 en las fiestas de San Pedro” y aludió a que este año “forma parte del Verano Cultural al filo del otoño”.
La munícipe aludió a que el objetivo de este festival pasa por “apoyar y dar visibilidad a las bandas de Zamora en ese formato de años anteriores, con dos días y también retoman uno de esos lugares que para ellos siempre fue especial”
Locales de ensayo
Respecto a los locales municipales de ensayo para las bandas de Zamora, inaugurados hace unos meses, “nos llega que están dando mucho juego. Las salas están muy bien equipadas y me consta que hay bandas que no tienen local de ensayo propio y gracias a estas salas están pudiendo dar inicio y continuidad a su proyecto”, indicó Claudia Zurdo.
A este respecto la titular de Cultura mencionó la disponibilidad de las salas de ensayo municipales que se pueden solicitar a través de la página zamora.reservas24h.es.
Las cuatro salas de ensayo están equipadas con el backline básico para que los grupos puedan ensayar. Los interesados podrán reservar hasta con diez días de antelación y por un máximo de tres horas.
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