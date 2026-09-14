El cura DJ Guilherme, estrella del encuentro de misioneros influencers de Braganza, presentado en Zamora

El «cura DJ» Guilherme Peixoto encabeza el I Encuentro Nacional de los Misioneros Digitales de Portugal que se celebra en la cercana localidad de Alfândega da Fé al lado de Braganza. La recién creada Red Nacional de los Misioneros Digitales de Portugal invita a los españoles de la Raya a participar, el 26 de septiembre, en una jornada única, presentada este lunes en la Fundación Rei Afonso Henriques por el organizador del evento, Manuel Ribeiro y el periodista Antonio Rodrigues, director del Mensageiro de Braganza, que está echando una mano en la organización.

La Iglesia en Portugal dio, el pasado 20 de julio de 2026, un nuevo paso en su presencia evangelizadora en el ambiente digital con la constitución de la Red Nacional de los Misioneros Digitales de Portugal, una iniciativa de la Fundación Cónego Manuel Joaquim Ochôa inspirada en el llamamiento del Papa León XIV a los misioneros digitales: «Id a remendar las redes».

La Red quiere unir diócesis, parroquias, movimientos, comunidades y creadores de contenidos que anuncian el Evangelio en las redes sociales y plataformas digitales, "no como estructura de control, sino como casa común: un espacio de encuentro, formación, acompañamiento y colaboración". Como ha dicho el padre Ribeiro, se trata de conseguir unas redes sociales "con rostro humano".

El I Encuentro Nacional de los Misioneros Digitales se celebrará el sábado 26 de septiembre de 13.00 a 01.00, en el Recinto de la Feria de Alfândega da Fé (distrito de Braganza, Tras-os Montes), con capacidad para 15.000 personas.

El programa reúne formación, diálogo, oración, testimonios, convivencia y cultura: una conferencia magna sobre la Iglesia en el continente digital con Monseñor Lucio Ruiz, un encuentro de redacciones católicas, las «MD Talks», una oración ecuménica por la paz en el mundo digital y el envío misionero presidido por monseñor Nuno Almeida, obispo de Braganza-Miranda.

Padre Guilherme, el «cura DJ» que llena plazas en todo el mundo protagonizará el gran punto culminante de la noche. El padre Guilherme Peixoto es un sacerdote portugués conocido internacionalmente como el «cura DJ», que se hizo célebre en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023 y que hoy llena auditorios y plazas por todo el mundo con su música electrónica al servicio de la evangelización.

Su concierto, precedido por el DJ DurvaKruz y por la animación tradicional transmontana (caretos, concertinas y gaiteros), convierte la jornada en un acontecimiento sin fronteras: una invitación directa a los jóvenes y comunidades de Zamora, Salamanca y de toda Castilla y León. Por ello los organizadores invitan a participar a los vecinos de la Raya.

Para la organización, esta cercanía no es un detalle geográfico, sino una oportunidad pastoral y cultural: «Son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Queremos que este Encuentro sea también el primer paso para soñar juntos una Red Ibérica de Misioneros Digitales, que una a portugueses y españoles en la misión de hacer que la cultura digital permanezca humana», afirma el padre Manuel Ribeiro, presidente de la Comisión Organizadora y de la Fundación Cónego Manuel Joaquim Ochôa.

La visita es también una ocasión para descubrir un territorio único del interior de Portugal: el paisaje del Nordeste Transmontano, la villa de Alfândega da Fé, famosa por sus cerezas y por su hospitalidad, fiel al origen árabe de su nombre, Alfandega, «lugar tranquilo y hospitalario» , su patrimonio, su cultura y su gastronomía.

Las entradas pare el evento cuestan 15 euros y la recaudación se destina íntegramente a las obras de rehabilitación del Santuario del Inmaculado Corazón de María - Cerejais.

Para el alojamiento existen tanto hoteles como viviendas turísticas y particulares, casas de acogida parroquial y alternativas gratuitas (zonas de acampada y pabellones municipales equipados).