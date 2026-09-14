Concierto de Fangoria y Toreros Muertos con acceso libre en Zamora: Punto violeta, autobuses, previsión de más de dos mil asistentes y coordinación de seguridad

Faltan poco más de diez días y los preparativos de la celebración de los XXIX Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora han dado un nuevo paso con la celebración de una reunión de coordinación de seguridad de ese evento promovido por la cooperativa de crédito zamorana que permitirá disfrutar de las actuaciones musicales gratuitas de Fangoria, Toreros Muertos y la macrodiscoteca Alefrán.

El encuentro para coordinar los aspectos de seguridad de esa entrega de premios con concierto incluido, que tendrá el próximo día 25 de septiembre, viernes, en el recinto ferial Ifeza de Zamora, lo ha presidido este lunes el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco. En la reunión han estado presentes también los organizadores de la actividad, así como distintas Administraciones Públicas implicadas y representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

El dispositivo se coordina con la previsión de contar con la asistencia de más de dos mil personas en el exterior del recinto ferial Ifeza, donde tendrán lugar las actuaciones musicales de artistas mediáticos como Alaska, al frente de Fangoria; o Pablo Carbonell, líder de Los Toreros Muertos.

La organización, que corre a cargo de Caja Rural de Zamora, ha fletado autobuses circulares para el traslado del público al recinto ferial, con el fin de evitar en lo posible que el público tenga que utilizar su vehículo particular para desplazarse desde el centro de Zamora hasta Ifeza. Además, se va a establecer un aparcamiento provisional junto a Ifeza que se sume al que ya cuenta el propio recinto ferial, con los accesos correspondientes y plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Pablo Carbonell, líder de Los Toreros Muertos. / Teatro Principal de Zamora

El dispositivo previsto con motivo del evento incluirá en labores de apoyo la colaboración tanto Protección Civil de Zamora como Cruz Roja. Además, en los conciertos habrá un "punto violeta", configurado como espacio de información, prevención y atención a posibles víctimas de violencia sexual y de agresiones sexistas, según ha detallado la Subdelegación del Gobierno.

Como se ha hecho en las últimas ediciones, el acto propio de la entrega de los premios tendrá lugar en el pabellón acristalado de Ifeza, con entrada con invitación, y posteriormente, ya con acceso libre y gratuito, se desarrollarán las actuaciones que pongan el fin de fiesta musical al evento y que se prolongarán hasta la madrugada con la macrodiscoteca Alefrán.

Galardonados

Los reconocimientos anuales de la Fundación Caja Rural de Zamora han recaído este año en Las Edades del Hombre como Zamorano del Año; mientras que la periodista Pilar Cisneros ha sido reconocida con el premio Zamorana Ilustre; la jugadora de balonmano María Prieto O´Mullony con el Premio al Deporte; la asociación Sanagua-Aspace ha sido merecedora del Premio Social; y el traje carbajalino del Premio Cultural.

Por último, en la categoría del Premio a la Vida Empresarial se reconoce, por un lado, a Anselmo Montero, que abrió en Zamora una fábrica de gaseosas La Casera y es propietario de la gasolinera de Morales del Vino; y por otro a Andrés Tamame y Juan Antonio Hernández Alejandro, empresarios de autobuses Tamame y Viajes Sanabria.

Los premiados recogerán los galardones en una gala vespertina a la que seguirán, ya por la noche, las actuaciones musicales que podrán disfrutar zamoranos y visitantes.