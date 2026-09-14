Colas para elegir los viajes del Imserso en Zamora

La comercialización de los destinos del Programa de Turismo del Imserso 2026-2027 ha comenzado este lunes 14 de septiembre en Zamora, lo que ha generado colas incluso en algunas agencias. Y eso que las personas que pueden pedir los viajes deben haber recibido previamente su acreditación, en la que figura ya la fecha concreta en la que pueden realizar su petición.

En este caso son en torno a 1.400 plazas las que corresponden a la provincia de Zamora, según apuntó el ministro, Pablo Bustunduy, en una visita a la ciudad.

La carta de acreditación incluye una clave, compuesta por cuatro números, que permite a la persona titular realizar su reserva telemáticamente a través de la central de reservas de las empresas adjudicatarias. En el caso de realizar la reserva en las agencias de viajes que colaboran con el Programa de Turismo del Imserso, solo es necesario llevar el documento nacional de identidad. Muchas personas optan por acercarse a la agencia de viajes, para recibir un mejor asesoramiento.

Las reservas de plazas se pueden efectuar desde las 09.00 horas del día indicado en la carta de acreditación en la web delas empresas adjudicatarias o de forma presencial en los puntos de venta o agencias de viajes colaboradoras.

En concreto los zamoranos, como el resto de residentes en las provincias de Castilla y León pueden comenzara a reservar sus viajes a partir de este lunes 14 los acreditados preferentes y del martes 15 los no preferentes. El miércoles 16 se abre el plazo para solicitar más viajes que queden libres en la provincia.

La oferta de destinos es amplia, ya que incluye distintas variables tanto peninsulares como en las islas Baleares y Canarias y tanto destinos de costa como interiores.

Los precios varían en función del destino y el mes concreto en que se desee viajar, si bien son siempre mucho más económicos que los del mercado. Entre los más económicos, por ejemplo, ocho días en la Comunidad Valenciana, por 224 euros y entre los más caros, una semana en las islas Canarias con viaje en avión incluido por 478 euros.

Además, se mantienen las medidas incorporadas en la anterior temporada y se reservarán un total de 7.447 plazas con una tarifa reducida de 50 euros por plaza. De esta manera, aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, porque es el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

Otra de las medidas incorporadas en la anterior temporada y que se mantiene es la posibilidad de que las personas usuarias viajen con sus animales de compañía en la costa peninsular y costa insular, poniendo en valor los beneficios que los animales aportan en la salud y bienestar de las personas mayores.

El Imserso subraya el impacto positivo que este programa de Turismo tiene no solo sobre el fomento de una vida activa y social de las personas mayores, sino también en la generación y mantenimiento de empleo, además de en una importante actividad económica en nuestro país, con la ventaja de que este programa se ha convertido en una herramienta fundamental para paliar la estacionalidad del sector turístico, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo durante la temporada baja.