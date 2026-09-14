Problemas en la plataforma Apúntame de Línea Zamora para inscribirse a los cursos de salud en el agua en Los Almendros: esto es lo que debes para solventarlo

"No se puede acceder a este sitio". Este es el mensaje que recibirás cuando entres en la plataforma lineazamoraapuntame.com, que permanece colapsada desde primera hora de la mañana a través de su enlace directo. El periodo de inscripción online para los cursos de salud en el agua para adultos ha comenzado este lunes con problemas de acceso para formalizar las solicitudes. Aunque el plazo para intentar conseguir plaza arrancaba a las 10 de la mañana, resulta imposible acceder a Apúntame de la web Línea Zamora a pesar de que la plataforma general sí funciona, no así el enlace en cuestión. De este modo, si quieres apuntarte a alguno de los cursos, la mejor opción es que lo hagas directamente a través de la página zamora.es y a partir de ahí elijas la opción "Línea Zamora" y de ahí pinches en "Apúntame". Tardarás más en llegar hasta el objetivo de tu navegación pero podrás apuntarte.

La incidencia ha afectado a una convocatoria especialmente esperada, ya que estos cursos suelen contar con una alta demanda y las plazas disponibles se adjudican en función del acceso y la tramitación de la inscripción. Precisamente por eso, muchos interesados intentan hoy entrar en la plataforma para asegurarse una plaza en alguno de los grupos ofertados.

Los cursos de natación y salud en el agua para adultos forman parte de la programación deportiva municipal y están dirigidos a personas que buscan mejorar su condición física, aprender o perfeccionar la natación, realizar ejercicio de bajo impacto o participar en actividades acuáticas vinculadas al bienestar y la salud.

Inscripción presencial

Mientras que este lunes se abría el periodo de inscripción online, mañana, 15 de septiembre, podrá hacerse de forma presencial siempre y cuando sobre alguna plaza e incluso con la posibilidad de crear otro grupo si hay demanda suficiente para la actividad de Salud en el Agua en la climatizada de Los Almendros. Las inscripciones presenciales podrán hacerse en la primera planta de la piscina, donde están las oficinas de la Federación de Natación.

Los precios establecidos para estos cursos son de 75 euros dos días a la semana. Para cualquier consulta relacionada con estos cursos puedes contactar con la Federación de Natación en cursoszamora@fenacyl.org o en el teléfono 980 535 649, en horario de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:30 horas.