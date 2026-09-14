Salud
Cine y coloquio con expertos, en el Día Mundial de la Investigación Oncológica en Zamora
La Asociación Contra el Cáncer organiza la jornada el próximo 24 de septiembre en Multicines Zamora
La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora organiza el próximo jueves 24 de septiembre, Día Mundial de la Investigación Oncológica, una jornada abierta a toda la ciudadanía bajo el título "Conectando vidas", una propuesta que combina la proyección de un documental y un coloquio participativo para acercar a la sociedad la realidad del cáncer, el valor de la investigación y el impacto que esta tiene en la vida de las personas.
La actividad tendrá lugar en Multicines Zamora, con capacidad para 300 asistentes, y la entrada será gratuita hasta completar aforo.
A las 17:30 horas se proyectará el documental "Conectando vidas", una pieza audiovisual que pone el foco en cómo la investigación transforma la vida de las personas con cáncer y abre nuevas oportunidades de futuro.
Tras la proyección, a las 18:00 horas, se celebrará un coloquio que integra las diferentes perspectivas de la lucha contra el cáncer:
- María Jesús Vega Chicote, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Asistencial de Zamora.
- María de la Paz Sacristán Martín, vicedirectora del Centro de Investigación del Cáncer (CIC) e investigadora.
- Vanesa Prieto Herrero, paciente.
Durante la conversación se abordarán cuestiones como el impacto del diagnóstico en la vida de los pacientes, los avances logrados gracias a la investigación, la importancia de la colaboración entre profesionales sanitarios e investigadores y el papel cada vez más relevante que desempeñan los pacientes en los procesos de investigación oncológica.
La jornada concluirá con un turno abierto de preguntas, ofreciendo a los asistentes una oportunidad única para dialogar directamente con las participantes, resolver dudas y conocer de primera mano experiencias personales y profesionales vinculadas al cáncer y a la investigación.
Con esta iniciativa, la Asociación Española Contra el Cáncer pretende acercar la ciencia a la sociedad y poner en valor la conexión existente entre pacientes, profesionales sanitarios e investigadores, tres pilares fundamentales para seguir avanzando frente al cáncer.
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