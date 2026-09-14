Cinco caminos hacia la docencia

Entrarán este martes en el aula con el aplomo que otorga el haber sido capaces —unos en tiempo récord, otros presentándose a varias convocatorias, todos con mucho esfuerzo— de lograr una plaza de profesor en su especialidad. Estos cinco zamoranos pertenecen a la lista de los 896 aspirantes que pueden sentirse orgullosos de entrar a formar parte del cuerpo de docentes en Castilla y León, tras superar las oposiciones del pasado junio.

Muy en serio se tomó esta convocatoria David Rodríguez, profesor de Inglés, tras haberse presentando el año pasado por primera vez. "Estuve con un preparador y obtuve buena nota, pero no hubo suerte, me faltaban puntos de cursos y también de experiencia", explica. Se quedó a las puertas y en esta segunda oportunidad quería cruzarlas, así que se marcó ese objetivo desde septiembre, compaginándolo con su trabajo a media jornada. Hasta marzo, estudiaba por las tardes y, a partir de esa fecha, ya aprovechaba también cualquier hora libre de clase, incluyendo los maratones de estudio cada fin de semana.

David Rodríguez, delante del IES María de Molina. / Cedida

"Yo creo que la clave este año ha sido ser muy constante desde el principio y apretar al final", asegura. A ello hay que sumar las tablas que da el haber estado dando clase durante dos cursos. "Eso es muy bueno de cara a la programación didáctica y a enfrentarse al tribunal, porque tienes otra soltura y sabes en qué se estará fijando, porque está conformado por profesores como tú", añade.

El sindicato te apoya a nivel laboral y te ayuda a entender todo el proceso de la oposición

Curiosamente, su año de prácticas lo hará en el mismo centro donde ha trabajado los dos cursos anteriores, el IES María de Molina, lo que le aporta un extra de tranquilidad. "Como ya conozco a la gente, sé que en el departamento voy a estar tranquilo, que en la sala de profesores estaré a gusto y que, si tengo algún problema, puedo contar con el equipo directivo, al que también conozco", confía.

Dos profesoras en la familia

Siguiendo la estela de su hermana Gloria, que logró una plaza de profesora de Tecnología en las pasadas oposiciones, Paula Porto hará este año sus prácticas en la especialidad de Economía. Con una formación universitaria de doble grado en Economía, Matemáticas y Estadística, comenzó a trabajar en la empresa privada, aunque lo compaginó con el máster de Secundaria, que fue el camino que finalmente continuaría.

Paula Porto, junto al mural del instituto donde hará sus prácticas este curso. / Cedida

También en su caso era la segunda vez que se presentaba a las oposiciones, aunque en la pasada convocatoria lo intentara por Matemáticas. "En aquella ocasión, creo que el problema estuvo en que me faltó tiempo para preparármela mejor, sobre todo la parte práctica", razona. Con el ejemplo de su hermana, tenía que volver a intentarlo. "Veía que lo había conseguido y que estaba muy contenta, así que supe que yo también podía. Ha sido mi mayor apoyo, junto al resto de mi familia. Tener esa red durante estos meses es fundamental", asegura.

Creo que la clave de este año ha sido ser muy constante desde el principio y apretar al final

Otro apoyo importante es estar afiliado a un sindicato, en su caso, a ANPE. "No solo te ampara a nivel laboral, sino que te ayuda a entender todo el proceso de la oposición que no conoces", agradece. Tordesillas es su destino este año, tras lograr una de las veinte plazas —quedó la octava en la lista— que se ofertaban para los 800 aspirantes presentados.

Profesor y entrenador

Aitor Llandres ostenta un amplio palmarés en bádminton, que lo ha sabido compaginar con su faceta de profesor de Educación Física, a partir de ahora, con plaza en propiedad. "En segundo de la ESO nos dieron unas revistas de diferentes carreras y al ver la de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, supe a qué me quería dedicar", rememora. Su vocación la tenía clara, pero el ejemplo de su profesor Pepe, que también era entrenador, le hizo decantarse por esta doble vertiente: impartir clase por la mañana y dirigir su propio club de bádminton por la tarde.

Aitor Llandres, delante del CIFP Ciudad de Zamora / Cedida

Después de años presentándose a las oposiciones, en esta ocasión ha sido la definitiva. "Creo que todo se debe a la suma de las veces que lo he intentado. Es cierto que yo nunca he estudiado como otras personas, porque ya trabajaba de profesor y tenía el club, pero la experiencia acumulada ha sido importante", considera.

Es como una carrera de fondo y también depende mucho de tu situación personal

Lo que sí que va ser una novedad para él este año es impartir clase, durante su periodo de prácticas, en un centro de Formación Profesional, ya que pasará este curso en el CIFP Ciudad de Zamora. "La verdad es que me apetecía el cambio, porque llevo ya doce años dando clase, para poder dar unidades diferentes a alumnos distintos", comenta con ilusión. De hecho, esta era su primera opción de centro, tras quedar en el puesto 20 del medio centenar de plazas que se ofertaban.

Una carrera de fondo

También en la especialidad de Educación Física ha logrado su plaza María Ballestero, quien desde que acabó la carrera en 2008, siempre se ha presentado a las oposiciones. "Los primeros años, solo a firmar, porque tenía trabajo; a partir de 2018, ya me tomé más en serio la preparación", confiesa. "Es como una carrera de fondo y todo depende mucho de tu situación personal, pero vas avanzando poco a poco", añade. A esto hay que advertir que en la especialidad de Educación Física "hay un nivel elevadísimo, con pruebas deportivas, supuestos, temas, programación y unidad didáctica", enumera sobre lo que ella ha bautizado como "el decathlon de la oposición, por tanta prueba", bromea, preparada para comenzar en el CIFP de Ávila.

María Ballestero, en el centro donde hará las prácticas. / Cedida

Firme defensora de la actividad física, considera que su asignatura debería estar mejor valorada. "Ahora mismo, con un alumnado enganchado a las pantallas, se debería impartir una hora cada día y quizá así los jóvenes gestionarían mejor sus frustraciones y les ayudaría a enfocarse", asegura.

Una asignatura necesaria

Con la misma contundencia apoya su especialidad, Filosofía, Marta Vicente. "Es más importante que nunca, aunque no tenemos horas suficientes, y creo que debería darse también en Secundaria, para que en Bachillerato no estén tan perdidos", señala.

Ha sido una sorpresa, pero no partía de cero y todo suma, incluso el factor suerte

Tampoco es sencillo lograr un puesto como profesor aquí, ya que salen pocas plazas, así que está más que satisfecha de haber logrado esta estabilidad tras seis años en la docencia. "Comencé en la enseñanza privada en Madrid, pero siempre he querido acercarme a Zamora, porque soy de Coreses", explica. De momento, las prácticas las hará en el IES Arribes de Sayago, en Bermillo.

Marta Vicente, profesora de Filosofía, en el IES Arribes de Sayago / Cedida

Sin duda, este ha sido su año, aunque todavía lo esté asimilando. "Me preparé bien el pasado año para Asturias, pero no saqué plaza. Ha sido una sorpresa, ya que no estaba tan preparada e incluso había pensado en tirar la toalla, cansada de contratos precarios y siempre con la maleta a cuestas. Además, se presentaba mucha gente, porque no salió convocatoria en el resto de España. Pero no partía de cero y como no dejo de formarme ni de leer filosofía, todo suma. Incluso el factor suerte", reconoce, aunque sin olvidar el esfuerzo y sacrificio que suponen estas oposiciones. "Quien diga lo contrario, miente", subraya.

Todas estas historias lo demuestran y sus protagonistas comienzan ahora una nueva etapa laboral en una profesión donde la vocación y la ilusión por enseñar a las nuevas generaciones son fundamentales para disfrutar de su día a día en el aula.