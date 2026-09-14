El CES pide compensaciones para las provincias productoras de energía de Zamora

El Consejo Económico y Social de Castilla y León reclama, en su último informe, fórmulas de compensación y un fiscalidad diferenciada para los territorios productores de generación eléctrica renovable, caso de Zamora y otras provincias de Castilla y León.

"Castilla y León, con un 92,8 % de generación eléctrica renovable, aporta un excedente significativo al sistema nacional. El CES reitera la conveniencia de estudiar fórmulas de compensación territorial y un modelo fiscal diferenciado que incentive la actividad económica en los municipios rurales generadores de energía, que produzca un retorno económico y social positivo".

Óscar Lobo, Enrique Cabero y Saturnino Fernández, presentan el informe del anual del CES. | ICAL

En concreto, en el apartado final de su informe, el de las recomendaciones lo que propone el CES es "vincular la fiscalidad energética favorable a estrategias de lucha contra la despoblación, incentivando la instalación de empresas y la creación de empleo en zonas rurales con alta capacidad de generación renovable".

Este órgano consultivo de la comunidad se muestra en su informe firme defensor de las energías renovables, cuya implantación está provocando muchas tensiones en no pocos territorios de Zamora.

Favorables al hidrógeno verde y al biogás

"El CES considera necesaria la sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables y vectores bajos en carbono en la industria, aquellos cuya utilización genera muy bajas emisiones de gases de efecto invernadero o permite su neutralización: electricidad procedente de renovables, hidrógeno producido con electricidad renovable (hidrógeno verde), biogás/biometano y combustibles renovables avanzados".

En otro apartado defiende "la colaboración público‐privada para movilizar las inversiones necesarias en proyectos de gran envergadura (hidrógeno verde, redes de almacenamiento, modernización de infraestructuras energéticas) mediante instrumentos que compartan riesgos, aceleren la ejecución y maximicen el impacto industrial y social. Esto implicaría articular una cartera público‐privada de proyectos prioritarios con calendarios y criterios técnicos y financieros claros, que incluyan compromisos de formación y creación de empleo cualificado y garanticen salvaguardias ambientales que protejan el interés público".

Castilla y León debe aprovechar su elevado potencial renovable para impulsar nuevos proyectos eólicos, solares e iniciativas de hidrógeno renovable, promoviendo la colaboración con universidades y centros tecnológicos para avanzar en I+D y digitalización energética.

El CES recomienda que las políticas de apoyo al despliegue de energías renovables incorporen medidas de fomento del empleo local y de calidad, la cualificación profesional y la colaboración con las empresas del ámbito territorial, que redunden en el bienestar y la calidad de vida de las personas del entorno donde se ubican.

El CES recomienda que "los planes hidrológicos incorporen de forma explícita el impacto hídrico del despliegue renovable y nuevos usos, dado que Castilla y León es hoy la comunidad con mayor producción renovable del país, además de que parte de estas tecnologías requiere consumos de agua no contemplados de forma desagregada".

Recetas en vivienda, desarrollo e infraestructuras

El informe del Consejo Económico y Social es amplísimo, pero contiene varios puntos destacados, como por ejemplo cuando aborda la receta en vivienda "para contribuir a la cohesión territorial y combatir la despoblación", que pasa por "impulsar un plan de rehabilitación integral de viviendas en zonas rurales y barrios envejecidos".

En política de desarrollo explica que "a la vista de los indicadores 2021-2025 de los Programas Territoriales analizados (Béjar, Benavente, Ávila, Medina del Campo, Villadangos del Páramo y Tierra de Campos), que muestran una movilización creciente de financiación y mejoras en empleo junto a retos demográficos y de consolidación del tejido empresarial, el Consejo recomienda que los criterios de asignación de recursos incorporen principios de territorialización que puedan atender zonas con problemas de despoblación y necesidades productivas para reforzar la cohesión territorial".

En infraestructuras el informe pide "la inclusión de determinados trazados ferroviarios en la Red (Transeuropea) TEN‐T puede actuar como palanca para atraer inversiones, modernizar infraestructuras y reforzar la posición industrial de los territorios implicados". Pero cita en concreto a la red Burgos–Aranda de Duero–Madrid, es decir, el tren directo desde la capital a Burgos sin pasar por Valladolid, que reforzaría la competitividad industrial de Aranda y Lerma y facilitaría salidas ferroviarias hacia el sur y hacia Francia". En cambio no pide esta inclusión en el caso de la Ruta de la Plata. Sí es verdad que "el Consejo insiste en la importancia de la reapertura y modernización de la Ruta de la Plata (tramo Plasencia–Astorga por Benavente)".

Reclama para Soria un enclave de la Red Cylog, ya que es la única provincia que no tiene ninguno, pero sin mencionar que Zamora capital tampoco dispone de él (sí Benavente).

Y con respecto a la A-11 pide su conclusión, pero sin entrar en diferenciaciones entre los trazados de Zamora a la frontera y entre Valladolid y Soria.