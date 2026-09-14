El centro de datos de IA de Zamora incumpliría en porcentaje de renovables el nuevo Real Decreto estatal, que la Junta rechaza

El centro de datos de IA proyectado en el polígono Zamora Norte de Monfarracinos, unas macroinstalaciones destinadas a las necesidades de computadoras requeridas para el desarrollo de la Inteligencia Artificial, incumpliría el nuevo Real Decreto que impulsa el Gobierno de España, tal y como está planteado actualmente, en lo referente al porcentaje necesario de energías renovables para el abastecimiento de las naves de servidores y equipos informáticos y sus sistemas de refrigeración.

Ese centro de datos, que supondría la creación de cerca de medio millar de empleos directos, según el proyecto que se encuentra en exposición pública y periodo de alegaciones, pero que tendría como contrapartida el alto consumo energético y de agua y las emisiones de CO2, contempla abastecerse en un 70% de energía limpia a través de un macroparque solar fotovoltaico de cerca de mil hectáreas. Sin embargo, esa instalación solar prevista en el proyecto de Monfarracinos no sería suficiente para cumplir con el Real Decreto, tal y como está planteado en el borrador sometido a consultas.

Esa nueva regulación de los centros de datos en España obligaría a que ese porcentaje llegase al 80% y además lo hiciese hora a hora y no de forma global en un periodo de tiempo más amplio, lo que lo haría prácticamente inviable con el uso de energías renovables ligadas a determinadas condiciones atmosféricas, como son las fotovoltaicas o las eólicas.

Sobre ese planteamiento también ha tomado partido la Junta de Castilla y León, que ha considerado que el Real Decreto puede suponer un freno a los proyectos de este tipo que se tramitan en la Comunidad y por ello ha expresado su rechazo.

Argumentos de la Junta

El Gobierno autonómico, a través de las Consejerías de Medio Ambiente y Energía, y la de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, ha presentado unas alegaciones al proyecto de Real Decreto en las que rechaza los nuevos requisitos que se contemplan en el borrador de la normativa porque la norma, "tal y como está planteada, frena inversiones futuras en el territorio y pone en riesgo proyectos ya en marcha, además de perjudicar a centros públicos, científicos y de investigación", ha argumentado este lunes la Junta en un comunicado.

Un centro de datos de Microsoft. / Agencias

En las alegaciones ha pedido normas regulatorias "equilibradas y coherentes", ya que las condiciones planteadas para los nuevos centros de datos son "inasumibles" al impedir en la práctica nuevos complejos de este tipo o poner en peligro algunos proyectos que ya han realizado parte de la inversión, han obtenido permisos o se encuentran en avanzado estado de tramitación.

Para la Junta, uno de los principales problemas que plantea el proyecto del Real Decreto es precisamente el de la obligación de cubrir el 80% de su consumo eléctrico con determinadas fuentes renovables y, además, demostrar ese porcentaje hora a hora. Esto resulta especialmente difícil para instalaciones que necesitan funcionar de forma continua, mientras que "la producción solar y eólica no es constante durante todo el día", expone la Junta, que propone permitir otras soluciones como el almacenamiento de energía o la gestión flexible del consumo.

De hecho, el proyecto de Monfarracinos promovido por la empresa Edison Next contempla el uso de baterías para el almacenamiento de la energía de la planta solar, de cara a su uso en las horas nocturnas que no hay producción fotovoltaica.

Plano con la ubicación del centro de datos y de la planta solar fotovoltaica. / Proyecto Data Center Zamora

El Gobierno de Castilla y León también rechaza que estas nuevas exigencias puedan aplicarse a proyectos que ya están en marcha, ya que no considera razonable "cambiar las reglas cuando una empresa o una administración ya ha comprado terrenos, realizado inversiones, obtenido permisos o puesto en marcha una actuación".

Otro de los puntos especialmente cuestionados es el de las penalizaciones previstas, que pueden llegar hasta el 500%, excesivas a juicio de la Junta porque "una desviación puntual o una circunstancia técnica que no dependa del titular no puede acabar poniendo en peligro la viabilidad de un proyecto" como ocurriría de mantenerse un porcentaje tan alto de penalización.

Además, prosigue la Junta en su argumentario, "una norma excesivamente restrictiva puede hacer que las inversiones se vayan a otros países que ofrecen condiciones más competitivas".

Inversiones y empleo en riesgo

Esto supondría perder "oportunidades para Castilla y León en sectores como la inteligencia artificial, la supercomputación, los servicios digitales, la innovación y el empleo cualificado", advierte el Gobierno autonómico, que concluye que el objetivo debe ser "conseguir centros de datos sostenibles, pero también hacer posible que se construyan y generen actividad y empleo" en la comunidad y especialmente en el medio rural.

Por último, la Administración autonómica recuerda que "regular no debe significar bloquear" y que Castilla y León debe estar en condiciones de atraer y desarrollar las nuevas infraestructuras tecnológicas que van a ser "esenciales para la economía y los servicios públicos del futuro", máxime tratándose de una comunidad que tiene autonomía energética con renovables, por lo que considera necesario cambiar el planteamiento de ese Real Decreto para el que el Gobierno de la nación ha abierto un periodo de consultas.