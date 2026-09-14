La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social sube un 21% en Zamora por la regularización de inmigrantes

La cifra de afiliados extranjeros en Zamora se sitúa en agosto en 6.025 trabajadores, un 21,7% más que el pasado año. En el último año, se han inscrito en la provincia 1.075 trabajadores de otros países en la Seguridad Social, y en el último mes 185 personas (un incremento del 3,17%).

En términos relativos, es la tercera provincia de Castilla y León que más crece en afiliados de otros países a la Seguridad Social.

En Castilla y León la cifra se sitúa en 121.517, lo que supone un aumento del 19,67%. El proceso de regularización de inmigrantes, que ha permitido tener papeles a estas personas y, por tanto, salir de la economía sumergida, está en la base de este fuerte aumento.

Casi uno de cada tres trabajadores de Zamora es extranjero, concretamente un 9,38%, que es el porcentaje más bajo de la comunidad y se exceptúa a Salamanca. La media de Castilla y León es un 11,92% de afiliación extranjera sobre el total.

De los 6.025 afiliados extranjeros, 601 son autónomos. El resto se reparten entre los 4.622 trabajadores del régimen general, los 618 del régimen agrario y 184 empleadas de hogar. Proceden fundamentalmente de países extracomunitarios, con 4.350 afiliados frente a los 1.456 de países de la Unión Europea.

Los hombres son mayoría, 880 personas, aunque con poca diferencia sobre las mujeres, 796, según los datos facilitados por el Ministerio del ramo.

España

La Seguridad Social española ha registrado más de 3.550.000 afiliados extranjeros en términos de media en agosto y alcanza también un nuevo máximo en la serie desestacionalizada, que supera por primera vez los 3,5 millones. En concreto, el sistema contabiliza 3.551.759 afiliados extranjeros de media en agosto, 39.535 más que el mes anterior y 482.490 más que hace un año. La afiliación extranjera crece así un 15,72% interanual, frente al 3,1% del conjunto del sistema. Si se descuenta la estacionalidad y el efecto del calendario, la Seguridad Social cuenta ya con 3.526.093 afiliados extranjeros, tras incorporar 479.004 en los últimos doce meses.

Este crecimiento, explica el Ministerio, se produce además en un mercado laboral en el que la afiliación extranjera presenta una presencia cada vez más diversificada, tanto por sectores de actividad como por modalidades de empleo y formas de participación. Además, su incorporación se refleja tanto en actividades con una elevada demanda de mano de obra como en sectores de mayor cualificación y en el emprendimiento por cuenta propia.

La afiliación de trabajadores extranjeros ha mostrado un especial dinamismo durante los ocho primeros meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril que ha coincidido con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización administrativa de personas extranjeras. Si se realiza una fotografía del mercado laboral a 31 de agosto, el número de personas extranjeras que figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 337.917, en el contexto de una afiliación a la Seguridad Social de 22,4 millones de ocupados.

Si en el conjunto de la afiliación representan el 15,9% de los trabajadores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social. En hostelería representan el 33,6% de los afiliados; en agricultura, el 28,1%; en construcción suponen el 27%; en actividades administrativas, el 20,2% y en transporte, el 18,5%. También tienen un peso destacado en los sistemas especiales: representan el 47,6% de los afiliados al sistema especial del hogar y el 39,2% del sistema especial agrario.

Hay un elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 86,8% del total, porcentaje casi 30 puntos más alto que en promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (58,9%). En paralelo, la tasa de temporalidad de este colectivo de trabajadores cae hasta el 14,1% mientras que el porcentaje de afiliados nacionales con contrato temporal es del 13,2%.

Marruecos (407.350), Colombia (368.900), y Rumanía (336.68) son las nacionalidades que más se repiten entre los afiliados extranjeros.