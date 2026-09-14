AFA Zamora conmemorará el Día Mundial del Alzhéimer con varias actividades

AFA Zamora conmemorará el próximo 21 de septiembre, Día Mundial del Alzhéimer, con dos encuentros de convivencia dirigidos a familiares, cuidadores, amigos y personas afines a la entidad, tanto en la capital como en Toro.

En Zamora, las actividades tendrán lugar el viernes 18 de septiembre. La jornada comenzará a las 11.00 horas con una misa en la parroquia de San Lorenzo y a continuación tendrá lugar un vino español de convivencia en el centro terapéutico de día ‘Ciudad Jardín’.

Por su parte, en Toro, el encuentro se celebrará el lunes 21 de septiembre. A las 11.00 horas se oficiará una misa en la capilla de la residencia ‘Palacio de Valparaíso’, tras la que tendrá lugar un cóctel de convivencia en los jardines del centro, con la colaboración de la Asociación de la Ruta del Vino de Toro.

Ambos encuentros estarán abiertos a familiares, cuidadores, amigos y personas vinculadas a AFA Zamora, aunque será necesaria la confirmación previa de asistencia.

Sensibilización en el cine

La conmemoración del Día Mundial del Alzhéimer se enmarca además en el año en el que AFA Zamora celebra su 30 aniversario. Con motivo de esta efeméride, la asociación proyecta a lo largo del mes de septiembre en Multicines Zamora el anuncio de sensibilización que estrenó el pasado mes de mayo durante su gala conmemorativa.

La pieza audiovisual forma parte del compromiso de AFA Zamora con la sensibilización y fue concebida con el objetivo de trascender la celebración de su aniversario. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y regresa a las salas de cine de la ciudad con motivo del Día Mundial de la enfermedad.

El mensaje central de la campaña fija su atención en la idea de que una demencia no define a una persona. La asociación busca recordar que detrás de un diagnóstico permanece una historia de vida, una identidad, vínculos, sentido del humor y ganas de disfrutar.

De esta manera, la campaña audiovisual complementa los encuentros de convivencia con las familias y pretende poner el foco durante este mes en la realidad de las personas que conviven con la enfermedad, así como en la importancia de continuar divulgando el conocimiento en torno a las demencias.

A esta iniciativa se sumará también la colaboración institucional por parte de la Diputación de Zamora y de los Ayuntamientos de Zamora y Toro, que iluminarán de color verde sus respectivas fachadas el 21 de septiembre para contribuir a visibilizar el Día Mundial del Alzhéimer en distintos edificios públicos de la provincia zamorana.