El verano se acaba: ¿Serán estos los últimos días de calor en Zamora?

Todo llega a su fin. Y el verano, y las vacaciones, tristemente también. El periodo estival se acabará oficialmente el próximo martes 22 de septiembre, es decir, dentro de diez días.

A finales de agosto, una potente borrasca atlántica nos anticipó el final del verano con intensas lluvias y fuertes rachas de viento. Sin embargo, el comienzo de septiembre devolvió la estabilidad atmosférica propia de esta estación del año y, tras unos días de bajas temperaturas provocadas por la entrada de una masa de aire frío que nos hizo echar mano de la rebequita, vuelve el calor. Pero, ¿hasta cuándo?

Hasta la fecha, el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica. Como explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la persistencia de las altas temperaturas ha sido totalmente excepcional: España ha estado 61 días bajo ola de calor en 2026. Son veinte días más que el anterior récord, en 2022.

Y eso que aún no ha acabado. Aunque la fecha de fin del verano sea el próximo 22 de septiembre, aún resta más de una semana en la que no se espera una ola de calor asfixiante en Zamora, en otras palabras, no se alcanzarán temperaturas tan altas como las de comienzos de septiembre, pero a partir del domingo serán en muchas zonas entre 5 y 10 °C superiores a las normales para estas fechas.

Previsión del tiempo en Zamora

Como explica la Aemet, durante la semana del 14 al 20 de septiembre "predominará el tiempo anticiclónico y estable". Las temperaturas alcanzarán valores más altos de los habituales para estas fechas y las máximas superarán los 32 a 35 °C en buena parte de la Península, como ocurrirá en Zamora sobre todo durante dos días: el lunes 14 de septiembre y el martes 15 de septiembre, cuando se alcanzarán los 35 grados de máxima.

Tiempo en Zamora. / Aemet

A partir del miércoles, las temperaturas irán en descenso, y se situarán por debajo de los 30 grados, con máximas de entre 27 y 29 grados. Además, la nubosidad será ligeramente mayor y la probabilidad de lluvia será prácticamente nula, por lo que podríamos estar hablando de los últimos dos días de mucho calor del verano en Zamora. No obstante, este pronóstico podría variar a medida que se aproximen las fechas.