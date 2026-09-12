Tres artistas zamoranos en una muestra de escultura en Astorga

La escultura, con mimbres zamoranas, y la poesía se dan la mano en la Casa de Leopoldo Panero de Astorga, un espacio que hasta el próximo 30 de septiembre acoge la exposición “La forma ausente. La abstracción de la escultura en la Colección Fundos”.

La muestra reúne diez piezas de escultura contemporánea pertenecientes a la Colección Fundos y propone al visitante un recorrido por diferentes maneras de entender la abstracción, a través de la materia, el vacío, la huella y aquello que una obra es capaz de sugerir sin necesidad de mostrarlo de forma explícita.

Entre los artistas representados se encuentran tres escultores zamoranos José Luis Alonso Coomonte, Tomás Crespo Rivera y Julio Vecino Martínez, cuyas obras permiten establecer una particular genealogía de la escultura abstracta vinculada a Zamora y, especialmente, al trabajo con la madera. Junto a ellos, la exposición incorpora creaciones de Pedro Santamarta Cuenca, Rafael Varela García, Teodoro Doce Calvo, José Miguel Isla Sanz, Daniel Gutiérrez Adán y Joaquín Rubio Camín.

La propuesta parte de la capacidad de la escultura abstracta para hablar desde aquello que no está presente. Las formas no buscan necesariamente reproducir una realidad reconocible, sino despertar sensaciones, emociones o asociaciones en el espectador “a través de un lenguaje que depura la forma y que también habla en muchas ocasiones desde el vacío, desde lo que sugiere con el lenguaje de la poesía que habla a través del elipsis”, señala la comisaria Ana Gabriela Ballate, quien precisa que la colección de Fundos “había diferentes artistas que hablaban a través de la ausencia que utilizan diferentes lenguajes dentro de la escultura que hablasen a través de la materia, a través de la huella, a través del vacío y a través de esas sugerencias”.

Escultores zamoranos

Las aportaciones realizadas por los escultores zamoranos tienen en común la materia elegida, la madera, y permiten realizar “una genealogía del lenguaje escultórico abstracto desde Zamora a través de esta materia porque uno de ellos, Julio Vecino, nacido en el XX, pertenece a una generación previa a la de Coomonte y Tomás Crespo (ambos nacen en el año 1932), aunque representan igualmente dos maneras de mirar la escultura”, enfatiza Ballate.

La pieza de Julio Vecino. / Cedida desde Fundos

Julio Vecino nació en el año 1919 en Castrogonzalo y aprendió la técnica de Eduardo Carretero en Madrid. Es un artista que trabaja la talla en madera y con un lenguaje tan moderno como era la abstracción en su momento. Su obra bautizada como “Amor” representa a dos cuerpos que se están abrazando y es una talla directa en madera efectuada en 1993.

José Luis Alonso Coomonte, con su investigación sobre los materiales y sobre el espacio, es un puntal para “comprender esa modernización de la escultura en Castilla y León”, describe la comisaria. Del artista, con gran importa en la escultura urbana de ciudad de Zamora, se exhibe un abstracto en madera de Guinea, que está situada en una zona dedicada a José María Luengo, un poeta y arqueólogo que trabajó entre el patrimonio y la memoria.

La obra Coomonte. / Cedida por Fundos

La comisaria precisa que la obra del benaventano permite “trazar esa memoria del material mismo a través de las vetas y el propio nombre casi que nos da esa referencia hacia lo africano, lo ancestral, lo arqueológico". “Es una obra muy singular, de hecho, estéticamente casi parece ser un tótem”, describe. La pieza dialoga con la obra literaria y los elementos arqueológicos de José María Luengo.

Tomás Crespo Rivera permite mirar hacia la investigación entre la forma y la abstracción: “Él empezó por la figuración, la fue depurando del camino y nos llevaba a una forma para experimentar su presencia, es decir, no es necesario que reconozcamos una forma visible que entendamos para reconocer que una obra puede tener una presencia”.

La escultura abstracta de Tomás Crespo Rivera. / Cedida por Fundos

En “Sin título”, efectuada en 1966, Crespo Rivera “trabaja muchísimo con el vacío y con el espacio como parte intrínseca de la propia obra en sí mismo”, lo que brindaba la oportunidad de que dialogara con una sala centrada en Leopoldo Panero que presenta una obra que también habla muchísimo desde lo visible y lo invisible, desde lo ausente y lo presente.

Exposición adaptada al marco

“La forma ausente. La abstracción de la escultura en la Colección Fundos” se ha adaptado a las características de la Casa Panero porque “no se pretendía que fuese una exposición aislada, sino que se pudiese relacionar con la historia del mismo”, pero se trata de “una propuesta expositiva que habla de la escultura abstracta desde la colección Fundos” y la propuesta pueda adaptarse a “cualquier otro espacio o a cualquier otro contexto”.