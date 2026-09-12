Una solidaridad que se mide en pasos

Aficionado al deporte, voluntario de la asociación de enfermedades raras Corriendo con el Corazón por Hugo y diabético. Hugo Girao se propuso un reto de 24 horas que comenzó este sábado. El objetivo era caminar en ese tiempo 100.000 pasos con el fin de recaudar fondos solidarios para que la niña zamorana Yaiza pueda adquirir un traje especial con electrodos necesarios para su movilidad.

Girao, que lleva varios meses preparándose para este desafío de forma autodidacta, declaraba a la agencia EFE instantes antes de comenzar la prueba, que espera que el cuerpo aguantara con el apoyo de la gente, ya que su condición de diabético le hace estar "un poco más nervioso", aunque con el teléfono móvil puede controlar las subidas y bajadas de azúcar, "que es lo más peligroso", advertía.

Girao, preparado para iniciar el reto, con Yaiza y su madre acompañándole. / Cedida

El reto, que se desarrolla en un gimnasio de Zamora, se le ocurrió al conocer el caso de la niña de diez años de la localidad zamorana de Torrefrades, Yaiza Peña Cabrera, que padece diplejia espástica, una forma de parálisis cerebral infantil, y requiere tratamientos adaptados, entre los que ha mostrado su eficacia un traje especial tipo chándal con electrodos que se pone una hora cada uno o dos días para recuperar musculatura y mejorar sus movimientos.

Importante desembolso económico

La madre de la pequeña, Isabel Cabrera, detallaba que el traje le evita mucho la espasticidad y los calambres que sufre, derivados de su escasa motricidad muscular, pero adquirirlo le suponía un importante desembolso económico, ya que vale unos 6.500 euros reaprovechando la centralita de gestión de electrodos y se suma a otros gastos derivados de la enfermedad de su hija.

Cabrera admitía que la niña muchas veces le pregunta que por qué gente que no le conoce le quiere ayudar. "Y le digo que es porque eres luz", subrayando la fuerza de voluntad y la positividad con la que la niña afronta su enfermedad "cuando luego hay gente que se ahoga en un vaso de agua sin ningún problema" de gravedad.

Recaudación por todo lo alto

Aunque el reto no concluirá hasta el mediodía del domingo, lo más importante, conseguir el dinero para el nuevo traje, ya casi se ha conseguido, porque a través de patrocinios del desafío, sorteos y venta solidaria de sales de baño, velas y jabones hechos por la propia Yaiza ya han logrado reunir cerca de cinco mil euros. "El reto económico está prácticamente conseguido, solo nos falta el último empujoncito", señalaba Isabel Cabrera, mientras que su hija, que también se subió a una cinta de correr para acompañar a Hugo Girao en los primeros kilómetros, aseguraba que la alegría le desborda y que dar las gracias "es poco" para reconocer el altruismo de todos los que le han apoyado.

Yaiza, junto a su madre y otras compañeras. / Cedida

Paso a paso en una cinta de correr que ya considera como su novia, por lo mucho que ha entrenado y el tiempo que ha pasado en ella los últimos meses, Hugo Girao calcula que en las 24 horas andando en ella recorrerá entre 65 y 70 kilómetros, “dependiendo de la zancada”.

La noche, lo más duro

Su meta es dar una media de 6.500 o 7.000 pasos la hora durante el día, un ritmo que le permitirá conseguir holgadamente el reto, pero que reducirá por la noche, en las horas más duras de la prueba, siempre pendiente de su nivel de azúcar.

El inicio del reto por Yaiza. / Cedida

En cualquier caso, consiga o no alcanzar los 100.000 pasos, el verdadero desafío, lograr el traje especial para Yaiza con la solidaridad de los zamoranos, es ya una prueba superada.