Saturno se podrá ver en Zamora el 17 de septiembre

La Agrupación Zamorana de Astronomía ha organizado una observación astronómica para el sábado 19 de septiembre a partir de las 22.30 horas desde el Puente de Piedra. Todas las personas que lo deseen pueden asistir a la velada de observación "para contemplar a través de nuestros telescopios el cielo nocturno".

La elección de esta fecha obedece a criterios de idoneidad astronómica con la luna creciente y el planeta Saturno, explica la entidad que dirige Fernando García Roncero en un comunicado.

La Agrupación Zamorana de Astronomía "desea promover y divulgar el conocimiento de la astronomía para aficionados y dar a conocer a todas las personas esta actividad, animándoles a iniciarse en ella.