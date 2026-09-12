Fromago también es para niños: estos son los talleres para que el público infantil descubra el queso en Zamora

Fromago cuenta los días para su inauguración el próximo 17 de septiembre en Zamora. Sin embargo, esta Feria Internacional del Queso no será solo un evento para catar, comprar, ver y oler queso. Además de todo esto, la organización ha pensado en los más pequeños y ha creado espacios destacados para los niños con una programación infantil para que descubran el mundo quesero a través del juego, la creatividad, los cuentos y la participación.

La programación dirigida al público infantil combina talleres, espectáculos, concursos y actividades de ocio repartidas por distintos espacios de la ciudad.

JUEVES

Entre las actividades previstas figura un obrador de queso para niños, organizado por Vallelongo, que permitirá a los participantes descubrir de forma práctica cómo se elabora este producto. La actividad tendrá lugar en Vaca Vallelongo, con 25 plazas y una edad recomendada de 3 a 12 años. Requiere inscripción previa (aún no está abierta), con apertura 48 horas antes.

Actividades infantiles programadas para el jueves / Fromago

También habrá espacio para la imaginación con “Las cuatro ovejitas de la granja feliz y decora tu oveja”, una actividad organizada por Ovigén en la Plaza de los Animales, con 15 plazas y recomendada para niños de 3 a 6 años. La propuesta conecta directamente con el universo simbólico de Fromago: las ovejas, el campo, la leche y el queso como punto de partida para jugar y crear. INSCRÍBETE AQUÍ

Los cuentos también entran en la feria con “Cocinando cuentos con Harina Tradicional Zamorana y Chorizo Zamorano”, una actividad de Cocinando Cuentos programada en el stand 141-142 de la Diputación de Zamora, con 15 plazas. La propuesta se celebrará en dos pases, a las 17.30 y a las 18.30 horas, y mezcla narración, productos zamoranos e imaginación infantil. INSCRÍBETE AQUÍ

La programación incluye además el espectáculo de títeres “Las Murallas de Cartón”, de Edu Cabrero, en el Escenario EILZA Atrio de la Catedral, una actividad con inscripción previa que suma a Fromago una vertiente cultural y escénica pensada para el público familiar.

Para los niños algo mayores, la feria incorpora también un escape room titulado “¿Quién ha hecho el Queso Zamorano?”, organizado por Ovigén en la Plaza de los Animales. Está recomendado para edades de 7 a 12 años y cuenta con 15 plazas. La actividad plantea el queso como un misterio que resolver, convirtiendo la feria en una experiencia de juego, pistas y descubrimiento. INSCRÍBETE AQUÍ

La creatividad tendrá otro de sus puntos fuertes con el concurso de pintura temática quesera, organizado por la DOP Queso Zamorano en su stand de la Rúa de los Francos. La categoría infantil será a las 18.00 horas, con 20 plazas, y la categoría juvenil a las 19.00 horas, también con 20 plazas. En este caso, la inscripción previa se realiza a través de la DOP Queso Zamorano.

VIERNES

El viernes de los niños en Fromago comenzará a las 16.30 horas con un obrador de queso para niños, organizado por Vallelongo, en el espacio Vaca Vallelongo. La actividad cuenta con 25 plazas y está recomendada para edades de 3 a 12 años. Requiere inscripción previa, que se abrirá 48 horas antes.

A las 17.00 horas, la propuesta se trasladará a la Plaza de los Animales con “Las cuatro ovejitas de la granja feliz y decora tu oveja”, una actividad organizada por Ovigén y dirigida a niños de 3 a 6 años. Habrá 15 plazas disponibles y la iniciativa permitirá a los más pequeños jugar con uno de los grandes símbolos del universo quesero: la oveja. INSCRÍBETE AQUÍ

Actividades infantiles para los niños programadas para el viernes. / Fromago

La programación continuará a las 18.00 horas con “La ciudad del queso”, en la Plaza de la Constitución. Esta actividad, organizada por Mini2AC, está recomendada para niños de 5 a 13 años y también contará con 15 plazas. La propuesta invita a imaginar el queso como una pequeña ciudad, convirtiendo el producto protagonista de la feria en una experiencia creativa. INSCRÍBETE AQUÍ

A la misma hora, las 18.00, la Plaza de los Animales acogerá el escape room “¿Quién ha hecho el Queso Zamorano?”, organizado por Ovigén. Está pensado para niños de 7 a 12 años y tendrá 15 plazas. En este caso, el queso se convierte en un misterio que resolver, con pistas, juego y participación. INSCRÍBETE AQUÍ

SÁBADO

El sábado, Fromago vuelve a volcarse con los niños con actividades durante todo el día y en varios espacios de Zamora. La programación infantil arranca a las 11.00 horas con propuestas simultáneas: dibujo y creación de chapas con motivos animales en Trascastillo-Bestiarium, “Del campo al queso” en el Escenario Cobadú de la Plaza de la Marina, un escape room sobre el Queso Zamorano en la Plaza de los Animales y un obrador de queso para niños en Vaca Vallelongo.

Actividades para niño el sábado. / Fromago

A mediodía seguirá la actividad con “La ciudad del queso”, en la Plaza de la Constitución, y “Las cuatro ovejitas de la granja feliz y decora tu oveja”, en la Plaza de los Animales. Ya por la tarde se repetirán algunos de los talleres más familiares, como el obrador de queso, la creación de chapas, “La ciudad del queso” y una actividad de elaboraciones con productos de la comunidad Slow Food Vía de la Plata en la Plaza de los Momos.

DOMINGO

El último día de Fromago la programación comenzará a las 11.00 horas con varias actividades simultáneas. En Trascastillo-Bestiarium se celebrará el taller de dibujo y creación de chapas con motivos animales, organizado por Ecod, recomendado para niños de 6 a 10 años y sin inscripción previa.

A esa misma hora, en el Escenario Cobadú de la Plaza de la Marina, tendrá lugar “Del campo al queso”, una actividad también organizada por Ecod, con 25 plazas y recomendada para edades de 5 a 10 años. La propuesta busca acercar a los más pequeños el recorrido que va desde el mundo rural y ganadero hasta la elaboración del queso. INSCRÍBETE AQUÍ

También a las 11.00 horas, la Plaza de los Animales acogerá el escape room “¿Quién ha hecho el Queso Zamorano?”, organizado por Ovigén, con 15 plazas y dirigido a niños de 7 a 12 años. El queso se convierte aquí en un misterio que resolver mediante pistas y juego. INSCRÍBETE AQUÍ

Actividades infantiles el domingo. / Fromago

La cuarta propuesta de las 11.00 será el obrador de queso para niños, en el espacio Vaca Vallelongo, organizado por Vallelongo. Cuenta con 25 plazas, está recomendado para edades de 3 a 12 años y requiere inscripción previa, con apertura 48 horas antes.

A las 12.00 horas, la actividad continuará en la Plaza de los Animales con “Las cuatro ovejitas de la granja feliz y decora tu oveja”, organizada por Ovigén. Está pensada para niños de 3 a 6 años, con 15 plazas, y combina creatividad, juego y el universo ganadero vinculado al queso. INSCRÍBETE AQUÍ

B. Blanco García

Por la tarde, el protagonismo volverá al obrador infantil. A las 16.30 horas habrá una nueva sesión del obrador de queso para niños en Vaca Vallelongo, con 25 plazas y edad recomendada de 3 a 12 años. La última actividad infantil del domingo llegará a las 18.30 horas, de nuevo con otro pase del obrador de queso para niños, también en Vaca Vallelongo, con las mismas condiciones de aforo, edad recomendada e inscripción previa.

Todos los días y por todo el recorrido

Durante los cuatro días de la feria, Fromago se colma de talleres para los más pequeños repartidos por carpas y escenarios repartidos a lo largo de los 3 kilómetros de feria. Los grandes escenarios de la feria también acogerán actividades pensadas para el público infantil y familiar.

Además, las mañanas del jueves y el viernes Fromago abre sus puertas a los colegios con más de un millar de niños de centros escolares de Zamora inscritos en el programa educativo.