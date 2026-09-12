420 encajeras de toda España traen su saber y labores a Zamora

En torno a 420 encajeras llegadas de los cuatro puntos cardinales del país se han dado cita en el paseo de La Marina para mostrar su arte, intercambiar conocimientos y enseñar al que no sabe pero quiere adentrarse en este oficio, que es también entretenimiento. "Vienen a trabajar, a hacer una demostración de encajes, un poco de patchwork, punto o multilabores. Todo relacionado con lo que es la costura, la labor con lana y con hilos", explica Camino Mayo, una de las componentes de la organización.

Era el 23 encuentro organizado por la Asociación de Encajeras de Zamora para un tipo de artesanía que está en auge. "Está la gente muy aficionada. Y bueno, esperamos dar el relevo a gente más joven. Porque sí hay gente joven, pero no demasiada", explica Mayo.

La Marina acoge el XXIII Encuentro de Encajeras y Multilabores / Jose Luis Fernández

El secreto, que se trata de una actividad placentera. "Es algo que es muy entretenido. Hacer el encaje es muy laborioso y requiere paciencia". Aunque la mayoría de la gente practica por afición también hay profesionales que se dedican a ello, caso de Pilar Macías, con taller en la plaza del Maestro.

La encajera cuenta que "hay muchos y diversos tipos de encaje y son técnicas diferentes: unas más laboriosas o complicadas y otras menos. Pero bueno, la verdad es que es muy entretenido. Y sobre todo, engancha mucho". Es una buena receta antiestrés.

¿Qué se hace con las técnicas de encaje?. Pues prácticamente de todo: "se hacen bolsos, se hacen abanicos, se hacen guantes, se hacen fulares, se hacen pañuelos, o sea que un poco de todo. Incluso ligas para las bodas o toallitas de bautizo. Muchas, muchas cosas" cuenta Camino.

A las encajeras les acompañan un buen puñado de mercerías y tiendas del ramo, procedentes también de varias provincias españolas. El encaje sigue siendo una actividad eminentemente femenina, y son pocos los hombres aficionados. Algún niño estuvo aprendiendo con la Asociación de Encajeras, pero sigue siendo un mundo netamente femenino.

"Es un orgullo tenerlas aquí"

Por la Marina se daba una vuelta en la mañana del sábado el concejal David Gago, que mantiene un estrecho contacto con este mundo y ayuda en la organización del encuentro, este año muy concurrido hasta el punto que se ha tenido que colocar una fila más de mesas.

Gago agradecía a la Asociación de Encajeras de Zamora "todo el trabajo que llevan realizando durante tantos años y que, al final, tiene su gran momento en este encuentro que hacen anual, con más de 400 encajeras que vienen de toda España".

"Nos llena de orgullo tenerlas aquí en Zamora", indicaba el concejal "por varias razones fundamentales. La primera, por el mantenimiento de la tradición, de la cultura y por no perder un oficio tradicional. Es una actividad casi artística que se enmarca dentro de todo el programa de favorecer la artesanía que tenemos en la ciudad de Zamora".

Por otro lado, está en aspecto turístico, "consiguen que 500 personas vengan a la ciudad, la visiten, la conozcan, luego vuelvan con sus familias. Y además, con una organización exquisita, delicada".

Gago destaca cómo "son encuentros fundamentales y muy importantes por ejemplo, para intercambiar patrones, conocer diferentes tipos de hilos, de materiales. Estos encuentros favorecen el intercambio".

"Y, en ese sentido, desde el Ayuntamiento, todo el apoyo, al máximo", relataba el concejal, ya que el encuentro se ameniza con el reparto de chocolate con churros, un concierto y una visita guiada a la ciudad para los que vienen de fuera. "Zamora ha vuelto a ser una gran ciudad de acogida porque hay unas anfitrionas de primer nivel en esta asociación", remató el edil.