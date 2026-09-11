Transportes aprueba la variante de Fonfría, en Zamora

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente y someterá a información pública el proyecto de trazado de la primera calzada de la A-11, la Autovía del Duero, en el tramo de la variante de Fonfría, en la provincia de Zamora. El presupuesto estimado para esta actuación es de 19,1 millones de euros (IVA incluido) y su anuncio se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado.

Se trata, según indica el Ministerio, de una primera fase de la futura autovía proyectada en el tramo Ricobayo - Fonfría, en la que se da prioridad a la ejecución de la variante de Fonfría por razones de seguridad viaria. Esta se diseña para que en un futuro pueda constituirse como la calzada derecha de la autovía A-11 en este tramo.

Esquema de la circuvalación de Fonfría / Ministerio de Transportes /LOZ

Por ello, este tramo de variante, de casi cuatro kilómetros de longitud, al norte de la población, se diseña con una calzada compuesta por dos carriles de 3,50 metros de anchura y arcenes exteriores de 2,50 metros.

Junto con la variante, se prevé la ejecución de un enlace, de tipología trébol parcial de dos cuadrantes en pesa, que permitirá la conexión de la autovía con la travesía y el este del casco urbano de Fonfría.

Este trámite constituye un paso más en el compromiso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el desarrollo de este corredor, señala la nota remitida por el departamento que dirige Óscar Puente. En la provincia de Zamora ya se están ejecutando las obras del tramo de San Martín del Pedroso-Frontera con Portugal y redactando otros proyectos como la variante de Alcañices.

Lentitud extrema

Lo cierto es que el tramo zamorano de la autovía A-11 es el más retrasado de toda la infraestructura, que reaparece entre Valladolid y Soria, ya que en ese ramal la ejecución va mucho más adelantada.

De hecho el primer kilómetro y medio antes de enlazar con la frontera, que era el primer tramo ejecutado de la A-11 desde el fin de la circunvalación de Zamora, debería estar ya concluido desde hace tiempo, pero los trabajos han sufrido retrasos y todavía tienen para un año.

Subdivida en tres tramos y a pesar de que los sucesivos gobiernos socialistas y populares han realizado distintos anuncios acerca de aprobaciones de proyectos e incluso de impulso de los trámites de ejecución, la realidad es que nunca se ha visto una realidad presupuestaria de peso que haga pensar en un inicio más o menos rápido de las obras.

El hecho de que se esté ejecutando la tramitación de la variante de Alcañices y ahora comience la de Fonfría puede indicar que la construcción de los tramos de esta autovía del Duero va para largo y no se atisba a medio plazo. Eso sí, ambas variantes permitirán resolver los problemas de altísima densidad de tráfico, desde el local al internacional, que está atravesando los núcleos urbanos de ambas poblaciones y que genera importantes trastornos, especialmente en Alcañices, por el gran número de camiones diarios que pasan por la travesía urbana de la N-122.

En todo caso el anuncio se refiere a la aprobación del proyecto de trazado y el sometimiento a información pública tras lo cual tendrá que venir el proceso de licitación del proyecto de ejecución y posteriormente el de adjudicación de ejecución de la obra, que deberá tener partida presupuestaria, con lo que la variante de Fonfría tampoco va a ser una realidad de forma inminente, sino que van a pasar muchos meses antes de que se vean los primeros movimientos de tierras para las obras.

Precisamente el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, pidió al Gobierno agilidad en la ejecución de la autovía entre Zamora y la frontera portuguesa por Alcañices: "Es el único tramo sin desdoblar entre Oporto y Helsinki".