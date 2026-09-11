Este será el día más caluroso en Zamora de los próximos días

Los zamoranos han tenido que volver a ir con la rebequita colgada del brazo durante los últimos días. Una masa de aire ha sido la causante del desplome térmico de los últimos días, en los que la inestabilidad también ha provocado chubascos y tiempo inestable.

Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un nuevo cambio de tiempo en el que predominará el tiempo anticiclónico y estable. Las temperaturas alcanzarán valores más altos de los habituales para estas fechas: las máximas superarán los 32 a 35 °C.

En Zamora se alcanzará ese pico de 35 grados tras una remontada de las temperaturas que comenzará este fin de semana. Para este sábado, el termómetro ascenderá hasta los 29 grados y sobrepasarán la barrera de los treinta hasta llegar a los 31 en la jornada dominical.

La semana comenzará con otro aumento de los valores máximos, que rondarán los 33 grados, y ya el martes 15 de septiembre se alcanzarán los 35 grados de máxima en las horas centrales del día. Ese será el día más caluroso de las próximas jornadas en Zamora.

Previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología en Zamora. / Aemet

Eso sí, las mínimas continuarán siendo frescas, oscilando entre los 11 grados de este viernes y los 15 del martes y miércoles de la próxima semana. Además, conforme a la previsión facilitada hasta el momento por la Aemet, el mercurio volverá a caer a partir del ecuador de la semana. No obstante, aún es pronto para avanzar el pronóstico. Como explica el organismo meteorológico, la semana siguiente se presenta con mayores incertidumbres en el pronóstico, como es habitual cuando se trata de un plazo tan largo. "Con la información disponible actualmente, podría continuar la situación anticiclónica, con temperaturas en general por encima del promedio normal para la época y precipitaciones escasas en el norte y oeste del territorio", explica.