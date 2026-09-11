La renovada imagen del "rosetón" del ancla del parque de la Marina de Zamora y las nuevas actuaciones tras Fromago

La zona del parque de la Marina de Zamora en la que se ubica el ancla que recuerda la denominación de ese céntrico espacio muestra una renovada imagen tras la actuación que ha puesto a punto todo su adoquinado y los bordillos. Los trabajos de pavimentación en ese céntrico espacio los han presentado este viernes por la mañana el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, y el concejal de Obras, Pablo Novo.

Este último ha definido la zona como la del "rosetón del entorno del ancla", por la forma de ese espacio en el que se han puesto unos 732 metros cuadrados de adoquín nuevo similar al que había antes y se han sustituido los bordillos, en otros 100 metros cuadrados de trabajos. En la actuación se han utilizado además unos 140 metros cúbicos de hormigón, según las cifras manejadas por el Consistorio zamorano.

Se trata de la primera actuación de carácter integral que se hace en esa plaza central de la Marina, pero los planes municipales pasan por dar continuidad a esos trabajos una vez que concluya la feria internacional del queso Fromago, según ha avanzado Novo. La próxima intervención se llevará a cabo en el tramo del paseo comprendido entre la Farola de Coomonte y el Miliario del mismo escultor zamorano, donde se van a "reparar absolutamente todos los paños que requieran de intervención", ha asegurado el edil.

Entorno del ancla de la Marina en el que se ha renovado el adoquinado. / Alba Prieto

Los trabajos se han llevado a cabo en el marco del nuevo contrato de mantenimiento de pavimentos suscrito por dos años y dos millones de euros de presupuesto por el Consistorio zamorano.

El concejal de Obras ha aprovechado para hacer balance de los resultados de ese contrato que entró en vigor a finales de enero y que en poco más de siete meses ya ha ejecutado unos 326.000 euros de presupuesto. Eso se ha traducido en 3.157 metros cuadrados de vía pública renovada con materiales nuevos y otros 4.100 metros con materiales recuperados, algo que se hace especialmente en el casco antiguo de la ciudad, donde es habitual que se suelte alguna cuarcita que se reaprovecha.

"Es importante intercalar este tipo de actuaciones de renovación integral de vías públicas con el reaprovechamiento de los materiales en todos los viales donde sea necesario, porque creemos que es positivo, siempre que se pueda, reciclar todo el material posible", ha indicado Novo, que ha recordado que a través del contrato de pavimentos, por ejemplo, se ha arreglado todo el conjunto histórico de cara a la próxima celebración de la feria Fromago.

Próximas intervenciones

También con cargo a ese contrato se han comenzado a efectuar reparaciones de baldosas en la avenida Víctor Gallego. En los próximos meses, antes de que concluya esta primera anualidad del contrato, también se han a acometer reparaciones en Tres Cruces, Santa Teresa, la calle Cervantes o Juan II, además de actuar en grandes avenidas como la mencionada Víctor Gallego, la avenida de Salamanca, el paseo de Nuestra Señora de las Mercedes o la calle Cabañales.

Una cuadrilla de trabajadores de este contrato continuará en los próximos meses trabajando, en exclusiva, en el conjunto histórico de la ciudad, en el itinerario desde la Plaza Mayor hacia la Catedral, ya que el pavimento en esa zona es más sensible y sufre más el tráfico rodado, ha explicado el edil, que ha comentado además que a finales de este mes está previsto también iniciar trabajos, con cargo a este contrato, en la calle Fermoselle, en el vial de salida de la última urbanización de la ciudad.

Igualmente, se procederá al hormigonado de la parte trasera de la zona de Rabiche y se continuará atendiendo las incidencias en pavimentos y aceras que se comuniquen a través de Línea Zamora, ha comentado Novo. También ha abogado por continuar, si siguen en el equipo de Gobierno a partir de mayo de 2027, con el modelo de participación ciudadana gestionado a través de Línea Zamora, una página municipal que permite a cualquier ciudadano comunicar incidencias de cara a su solución por los servicios municipales, si son de su competencia.