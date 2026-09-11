Primer paso para el desatasco judicial en Zamora: el TSJ reclama oficialmente la segunda plaza Penal por "razones de sobrecarga"

La sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha elevado una petición formal al Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por la que reclama la creación de una segunda plaza de la sección Penal del Tribunal de Instancia de Zamora, lo que antes de la reforma judicial de este año se denominaba el Juzgado de lo Penal.

Este órgano judicial era uno de los que arrastraba un mayor retraso en la tramitación de asuntos y la creación de esta segunda plaza permitirá aligerar y reducir los tiempos de la Justicia en los asuntos que tramita esa sección. De hecho, es una reivindicación reclamada desde hace tiempo tanto por la abogacía como por la judicatura zamorana.

Esta petición del TSJ se considera un primer paso de cara a conseguir la creación de esa plaza y llega después de que hace unos meses ya se acordase crear la séptima plaza de la sección Civil y de Instrucción de ese mismo tribunal que agrupa a los antiguos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y a los de lo Penal.

El TSJ solicita ahora la creación de la segunda plaza de la sección Penal "por razones de sobrecarga objetiva, especialización jurisdiccional, fortalecimiento de órganos colegiados y mejora de la flexibilidad organizativa del sistema judicial". Esos mismos argumentos ha utilizado para pedir también otras quince plazas judiciales en toda Castilla y León.

Otras plazas pedidas

La petición de la sala de Gobierno del TSJ, hecha pública este viernes por ese tribunal, se ha adoptado esta semana. En esa reclamación se solicitan además la novena plaza de Sala de lo Social del TSJ con sede en Valladolid, la quinta plaza de la Sección Primera constitutiva de la novena plaza de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de León, la séptima plaza de la sección Mixta de la Audiencia Provincial de Salamanca, la segunda de la sección Mercantil del Tribunal de Instancia de León, la tercera Penal del Tribunal de Instancia de León y del de Salamanca, la segunda penal del Tribunal de Instancia de Ávila y del de Palencia, la creación de una sección especializada y comarcalizada de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Salamanca y otra del de Segovia, la séptima plaza de magistrado de la sección Penal de la Audiencia Provincial de León, la octava de esa misma sección de Audiencia Provincial de Valladolid y la sexta de la Audiencia Provincial de Burgos, así como dos plazas de Juez de adscripción territorial para Castilla y León.

"Absolutamente imprescindible" ante el "caos" judicial

En la memoria anual del año pasado, el Decanato de los Juzgados de Zamora ya denunció el "caos" en el que estaba inmersa la Administración de Justicia en la provincia tras la reestructuración judicial. También pidió de forma expresa la creación de la segunda sección Penal del Tribunal de Instancia de Zamora, que consideró "absolutamente imprescindible". En caso de que no se atendiera su demanda de esa plaza, reclamó un refuerzo con un magistrado y tres funcionarios más, con el fin de que los señalamientos puedan efectuarse, como muy tarde en cinco o seis meses, y no varios años después de llegar los casos, como ocurre ahora, según la denuncia expresada por los propios jueces de la provincia en la memoria anual.