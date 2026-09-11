La oscura huella que dejó el 11-S en dos zamoranos en Nueva York

Hace ya un cuarto de siglo del día en que la banda terrorista Al-Qaeda llevó a cabo el ataque terrorista contra las Torres Gemelas. Dos aviones impactaron contra dos de los edificios del World Trade Center, algunos de los más importantes del mundo, llenos de gente que no solo provenía de la propia ciudad de Nueva York, sino de todo el mundo, también de Zamora.

En la provincia, dos nombres formaron parte de la tragedia: Jerome Domínguez y Marcelo Pervida, recordados durante estos 25 años como víctimas de una tragedia que cambió la historia del mundo, con destinos bien distintos.

Jerónimo, "Jerome" se llevó la peor parte: fue uno de los tres españoles que murieron en la tragedia. Era hijo de Jerónimo, médico, natural de Pinilla de Toro. Jerome heredó de su padre el nombre y la vocación de salvar vidas, aunque él no lo hacía desde un hospital sino desde la Policía, y acudió a las torres para formar parte del equipo de rescate. Años después, la entidad benéfica "Brotherhood NYC", el brazo de la Policía de Nueva York que surgió para dar apoyo a las víctimas del atentado, le recuerda entre los 23 "héroes asesinados en terror".

También su padre lo recordaba con cariño, y así se lo contaba a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, en una entrevista en el año 2004. Jerónimo le inculcó a su hijo la vocación por el servicio público, un profundo sentimiento religioso y el amor por la Tierra del Pan, que aunque dejó atrás en el año 1961, volvía cada año cuatro o cinco veces.

El padre, de profundas creencias religiosas, confesaba con pena que no le veía fin al terrorismo, "porque siempre habrá maldad en el mundo". En sus creencias encontraba un ligero consuelo, pero reconocía que no es fácil prevenir este horror porque "¿Qué haces para tratar de prevenirlo? Para el cristiano sería con el amor, pero no es fácil cuando te dan un puñetazo quedarte quieto".

Cuando aún queda vida

También fue profunda la cicatriz que el terrorismo dejó en la vida de Marcelo Pevida, otro policía neoyorquino al que, aunque no arrebató la vida, sí se la condicionó.

Marcelo no nació en Zamora, pero se considera zamorano. Hijo de un toresano, puso a su restaurante el nombre de "Toro" años después de la tragedia.

En 2001, Marcelo no sabía que se iba a dedicar a la restauración. Como confesó en una entrevista a LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA, aquel día, un trozo del ala del avión cayó de lleno sobre el coche en el que patrullaba, y fueron las complicaciones de las heridas que le ocasionó el impacto las que causaron que tuviera que abandonar el cuerpo y dedicarse a la hostelería en su lugar.

Pevida guardaba una sensación compleja, y aunque reconocía que Nueva York "se está recuperando", también rememoraba lo doloroso de aquel trágico suceso, diciendo que "no me gusta hablar de los atentados contra las Torres Gemelas y lo que ocurrió. Lo considero pasado y prefiero hablar del presente y del futuro".

Su vida cambió, pero no su amor por Zamora, y confesaba a este periódico que le gusta viajar a la tierra cada vez que puede, y llevarse trocitos de Toro, su comida y sus vinos a ese restaurante que abrió en Nueva York después de la tragedia, el que le permitió empezar de nuevo.

Dos destinos muy diferentes para dos personas con una misma vocación, desdendientes de una Zamora que a día de hoy les sigue recordando.