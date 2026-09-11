Municipal
Llamamiento a expositores y visitantes de Fromago ante el refuerzo del servicio de Limpieza Viaria de Zamora
El concejal del área confirma que se ampliarán los medios disponibles para las tareas de recogida de basura y limpieza viaria durante el evento
El Ayuntamiento de Zamora ha hecho un llamamiento en relación a la limpieza viaria de la ciudad durante los días de celebración de la Feria Internacional del Queso Fromago Cheese Experience.
El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Consistorio zamorano, Pablo Novo, ha explicado que se van a ampliar los medios que se movilizarán esos días en los que, según cálculos de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, se esperan más de 300.000 visitantes a la feria, lo que supone quintuplicar la población de la ciudad. La ampliación es posible porque así lo recoge el actual contrato del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de Zamora, que contempla ese refuerzo en eventos señalados como la Semana Santa, San Pedro o ferias como Fromago, ha aclarado Novo.
Por ello, habrá "más equipos en la calle, un equipo específico con un camión recogedor de pequeñas dimensiones para ir vaciando las papeleras progresivamente a lo largo de las tardes y otro equipo de acción inmediata para manchas" al tratarse de un evento de tipo gastronómico en el que es fácil que por el número de asistentes puedan producirse situaciones en las que tenga que intervenir ese contingente. Igualmente, se va a reforzar la limpieza de grafitis en distintos puntos de la ciudad, en una labor que ya se hace habitualmente pero en la que se pondrá especialmente la lupa esos días en el recorrido de la feria. "Tenemos un contrato bien dotado para que la feria se desarrolle con total normalidad", ha declarado Novo.
El edil también ha hecho un llamamiento expreso a expositores y visitantes, ya que en la pasada edición de Fromago del único problema en temas de limpieza lo tuvieron en las nuevas papeleras inteligentes compactadoras, que gracias a ese sistema de compactación permiten incrementar su capacidad. Sin embargo, ese tipo de papeleras, según ha advertido el concejal, "hay que saberlas utilizar", por lo que es necesario usarlas "con prudencia" y en ellas no se pueden meter cajas ni residuos de grandes dimensiones que puedan atascar la papelera compactadora, como ocurrió en la edición de 2024. Al respecto, Novo ha asegurado que ese problema que se produjo en una de las papeleras instaladas en la zona de la Marina por meter cajas fue la única incidencia relativa a la limpieza registrada en la anterior edición de Fromago.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué Segovia, Salamanca, León, Burgos y Valladolid tienen dos residencias públicas de mayores y Zamora una? 300 personas se lo preguntan en una concentración
- La búsqueda de Nena: una zamorana pide ayuda para encontrar a una antigua compañera de colegio de hace más de 50 años
- El cuartel zamorano de Monte la Reina 'a toda velocidad', con proyectos de 140 millones en marcha de los 195 previstos de inversión
- El centro de datos de IA de Zamora creará 500 empleos, pero liberará las emisiones de CO2 de 172.000 coches
- La falta de alumnos obliga a cerrar tres centros educativos en pueblos de Zamora
- Molinos de 250 metros y 95.000 paneles solares: dos proyectos que cambiarán el panorama energético y paisajístico de Sayago en Zamora
- Luis Posado, oncólogo zamorano: 'Cada vez hay más casos de cáncer de pulmón en mujeres jóvenes
- Detenido en Zamora con medio kilo de hachís