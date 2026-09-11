Llamamiento a expositores y visitantes de Fromago ante el refuerzo del servicio de Limpieza Viaria de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha hecho un llamamiento en relación a la limpieza viaria de la ciudad durante los días de celebración de la Feria Internacional del Queso Fromago Cheese Experience.

El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Consistorio zamorano, Pablo Novo, ha explicado que se van a ampliar los medios que se movilizarán esos días en los que, según cálculos de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, se esperan más de 300.000 visitantes a la feria, lo que supone quintuplicar la población de la ciudad. La ampliación es posible porque así lo recoge el actual contrato del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de Zamora, que contempla ese refuerzo en eventos señalados como la Semana Santa, San Pedro o ferias como Fromago, ha aclarado Novo.

Por ello, habrá "más equipos en la calle, un equipo específico con un camión recogedor de pequeñas dimensiones para ir vaciando las papeleras progresivamente a lo largo de las tardes y otro equipo de acción inmediata para manchas" al tratarse de un evento de tipo gastronómico en el que es fácil que por el número de asistentes puedan producirse situaciones en las que tenga que intervenir ese contingente. Igualmente, se va a reforzar la limpieza de grafitis en distintos puntos de la ciudad, en una labor que ya se hace habitualmente pero en la que se pondrá especialmente la lupa esos días en el recorrido de la feria. "Tenemos un contrato bien dotado para que la feria se desarrolle con total normalidad", ha declarado Novo.

Papelera inteligente, en la plaza de Viriato. / J. N. (Archivo)

El edil también ha hecho un llamamiento expreso a expositores y visitantes, ya que en la pasada edición de Fromago del único problema en temas de limpieza lo tuvieron en las nuevas papeleras inteligentes compactadoras, que gracias a ese sistema de compactación permiten incrementar su capacidad. Sin embargo, ese tipo de papeleras, según ha advertido el concejal, "hay que saberlas utilizar", por lo que es necesario usarlas "con prudencia" y en ellas no se pueden meter cajas ni residuos de grandes dimensiones que puedan atascar la papelera compactadora, como ocurrió en la edición de 2024. Al respecto, Novo ha asegurado que ese problema que se produjo en una de las papeleras instaladas en la zona de la Marina por meter cajas fue la única incidencia relativa a la limpieza registrada en la anterior edición de Fromago.