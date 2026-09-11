Ingenieros zamoranos premian la contribución de Iberdrola al desarrollo energético e industrial de Zamora

Los ingenieros técnicos industriales de Zamora han distinguido a la empresa hidroeléctrica Iberdrola, cuyos orígenes están en el desarrollo de las grandes presas de la provincia, y lo han hecho en el encuentro anual de estos profesionales que organiza su colegio oficial. En concreto, ese colectivo profesional ha entregado el tercer Premio Eugenio Cuadrado Benéitez a Iberdrola por su contribución al desarrollo energético e industria de Zamora, su trayectoria empresarial, su capacidad de innovación y su "firme compromiso con el progreso tecnológico, económico y social" de la provincia. Esas cualidades se han resaltado en un acto institucional del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora (Cogitiza) que este año ha tenido al agua como hilo conductor.

La cita ha reunido a profesionales de la ingeniería, representantes de las Administraciones, de la universidad, de empresas del sector y de organizaciones profesionales, con el objetivo de reconocer la trayectoria de los colegiados y poner en valor la aportación de la ingeniería al desarrollo económico, industrial y social de la provincia.

La presentación ha corrido a cargo de la periodista y comunicadora zamorana Andrea Peláez y el agua ha sido ese hilo conductor de un encuentro que ha estudiado ese elemento imprescindible de la naturaleza como recurso natural, energético y territorial estrechamente ligado a la historia de Zamora. El evento, al que han asistido autoridades como el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Alberto Castro; o la procuradora autonómica Leticia García; ha puesto el foco en el aprovechamiento del agua para la generación hidroeléctrica y en la importancia que las grandes infraestructuras hidráulicas han tenido en la evolución técnica, industrial y social de la provincia, con especial referencia a instalaciones emblemáticas como la central y la presa de Ricobayo.

Colegiados de honor

En el acto también se han entregado distinciones a los colegiados que cumplen 25 y 50 años de vinculación con el Colegio y se han impuesto insignias a una representación de los nuevos colegiados. Asimismo, fueron reconocidos como colegiados de honor del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora, en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la ingeniería técnica industrial, Ramón Grau Lanau, presidente de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España; y Jesús Velilla García, secretario de la misma organización.

El encuentro también se ha aprovechado para firmar un convenio de colaboración entre Cogitiza, a través de su Oficina de Asesoramiento Industrial, y el Ayuntamiento de Monfarracinos, con el fin de acercar el conocimiento técnico y profesional de la ingeniería al ámbito municipal, favorecer el desarrollo de iniciativas de carácter industrial y contribuir a generar actividad económica y oportunidades que ayuden a combatir la despoblación que afecta a nuestra provincia.

Protagonista de la celebración de este año de los peritos e ingenieros técnicos industriales zamoranos también ha sido la empresa Iberdrola, representada por su delegado en Castilla y León, Miguel Calvo, y otros responsables y trabajadores de la firma energética.

Más de un siglo de desarrollo energético

El reconocimiento adquiere una especial relevancia al coincidir con la conmemoración del 125 aniversario de Iberdrola, una efeméride que pone en valor más de un siglo de historia vinculada al desarrollo energético y al progreso económico e industrial de España, según ha resaltado la compañía eléctrica.

Miguel Calvo (Iberdrola), Laura Huertos (Caja Rural), Leticia García (Cortes de Castilla y León), José Luis Hernández (Cogitiza), Javier Faúndez (Diputación de Zamora) y Alberto Castro, (Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León). / Lucas Anta

En su trayectoria, Zamora ha desempeñado un papel destacado gracias a la presencia histórica de la compañía en la provincia y a algunas de sus infraestructuras energéticas más emblemáticas.

En representación de Iberdrola, el premio ha sido recogido por el ingeniero Luis Ángel Martín, responsable de Operación y Gestión de la Cuenca Duero, quien ha agradecido la distinción en nombre de la compañía y ha puesto en valor la estrecha relación que Iberdrola mantiene con Zamora, así como el papel de la ingeniería y la innovación como motores de la transición energética y del desarrollo de los territorios.

El Colegio, del que es decano José Luis Hernández Merchán, ha querido destacar la estrecha colaboración mantenida con Iberdrola a lo largo de los años en iniciativas vinculadas a la formación técnica, la difusión del conocimiento y el impulso del sector energético. Entre ellas sobresale la actividad desarrollada en torno al Campus de Formación de Ricobayo, convertido en un referente para la capacitación de profesionales y el desarrollo del talento asociado a la transición energética.

Mil trabajadores al año pasarán por Ricobayo

Con ese proyecto, Iberdrola pretende además reafirmar su compromiso con Castilla y León, apostando por retener y atraer talento joven, impulsar la innovación y fortalecer el vínculo con el territorio. Las instalaciones que durante décadas albergaron el Laboratorio de Hidráulica de Iberdrola, una referencia internacional en el ámbito de la ingeniería junto a la presa de Ricobayo, se han transformado en un centro pionero de innovación y formación por el que pasarán anualmente más de mil futuros profesionales procedentes de todos los rincones de España.

El delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, segundo por la izquierda, con el premio entregado por los ingenieros técnicos industriales. / Lucas Anta

La iniciativa, según ha subrayado Iberdrola, conecta el legado industrial y tecnológico de la compañía con los retos del futuro, contribuyendo a generar oportunidades y conocimiento en el medio rural.

La distinción recibida por la hidroeléctrica lleva el nombre de Eugenio Cuadrado Benéitez en homenaje al zamorano que en el año 1885 utilizó por primera vez la electricidad para iluminar una procesión. Gracias a unos potentes focos alimentados por pilas hidroeléctricas, logró alumbrar durante unos instantes la procesión de Nuestra Madre, en una demostración tecnológica que despertó una gran admiración en la época.