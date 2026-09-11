La Diputación espera que el nuevo contrato acabe con la lista de espera de la ayuda a domicilio en Zamora

Zamora tiene en estos momentos 31 personas en situación de reserva de plaza (lista de espera) para el servicio de ayuda a domicilio, si bien el diputado de Servicios Sociales, Ramiro Silva, cree que irá desapareciendo progresivamente a raíz de la adjudicación del nuevo contrato, que se formaliza con la misma empresa, pero con un considerable aumento de la cuantía económica.

Ha sido uno de los asuntos que ha salido a relucir en el Pleno de la Diputación y en el que ha sido la situación de Ceuta es la que ha provocado el debate más encendido entre los distintos grupos políticos, incluidos los portavoces de grupos que apenas habían abierto la boca en ningún punto de toda la sesión excepto cuando se ha debatido la moción presentada por el PP de apoyo a los habitantes de la plaza española en África.

Ayuda a domicilio

La adjudicación a Aralia Servicios Sociosanitarios del mayor contrato de la Diputación en cuantía, 24 millones de euros en dos anualidades, prorrogables por otras dos a razón de doce millones cada una, levantó las suspicacias de la oposición de IU y PSOE por los problemas surgidos durante la gestión del anterior contrato, si bien el diputado de Servicios Sociales, Ramiro Silva, considera que dará un buen servicio, debido a que se ha incrementado la dotación económica, lo que permitirá no solo incrementar un 3% las horas de atención, sino que sube también la cuantía por hora para las 561 trabajadoras y los 2.500 usuarios del servicio.

Laura Rivera, de IU, lamentó que el servicio se haya adjudicado a esta empresa porque fue la única que presentó oferta para la adjudicación, de un servicio que mantiene a 31 personas con la prestación reconocida pero sin plaza, es decir, el lista de espera: 28 de dependencia, cuatro de ampliación de dependencia y tres de grado 0. Señaló que la oferta no incluyó rebaja económica respecto al pliego inicial ni incorporó ninguna mejora en aspectos como ayudas técnicas, acompañamiento a consulta, asistencia en fines de semana y otros aspectos susceptibles de incorporarlas.

Faúndez, con sus vicepresidentes, presidió la sesión. / Victor Garrido / LZA

La socialista Nieves García se mostró también preocupada por el resultado que puede dar la gestión por los antecedentes de la empresa en el anterior contrato presentó unos malos antecedentes en la prestación del servicio o los pagos a las trabajadoras.

Dudas que se empeñó el disipar el diputado del área, Ramiro Silva, que valoró la mejora económica sustancial del contrato que, frente a lo dicho por Rivera, sí aumenta las horas de prestación y que no tiene por qué funcionar mal, ya que se han mantenido reuniones con empresa y trabajadoras con el fin de superar los problemas surgidos antaño. Preguntó a la también teniente de alcalde de la capital, por qué la misma empresa "en el Ayuntamiento no es tan mala y aquí sí".

Mejora en el servicio de bomberos

En la parte resolutiva, el Pleno fue de guante blanco. Se aprobó la modificación de la plantilla de 2026 y la relación de puestos de trabajo para dos plazas de ordenanza que venían desempeñando sendas personas a las que se había adaptado el puesto de trabajo de otras categorías y un oficial de edición para otra persona que era oficial de imprenta, tarea que ya no existe en la publicación del Boletín Oficial de la Provincia.

El presidente provincial, Javier Faúndez, recibió el apoyo unánime de los todos los grupos en el punto para aprobar el Plan operativo de recursos humanos para el establecimiento de un Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en la Diputación Provincial de Zamora. Básicamente, se trata de crear un servicio provincial de Bomberos que dependa de la Diputación y no de un Consorcio para lo que es necesario crear una estructura adecuada, además de continuar con la política de mejora de personal, instalaciones y material.

Faúndez indicó que desde el 1 de enero los pueblos se ahorran el pago de dos euros por habitante para el servicio de bomberos, que la sede estará en el Colegio del Tránsito y que se van a crear nuevas bolsas de empleo para sargento, cabos y bomberos. El compromiso es sacar diez plazas a concurso oposición para el parque de Toro y las que sean necesarias para el nuevo parque de Alta Sanabria.

Bancada popular. / Victor Garrido / LZA

Se aprobó también el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Zamora y el Ayuntamiento de Toro y el Consorcio de Incendios para el pago de la subvención de 2026 de 150.000 euros y la cesión de un camión en buen estado del parque de Tierras de Aliste para el servicio toresano y retirar así un vehículo muy antiguo.

Se aprobó la subvención para la elaboración de planeamiento urbanístico municipal, dotada con unos 95.000 euros criticados por escasos por la oposición de IU y PSOE, a los que respondió el propio Faúndez al afirmar que se trata de una dotación presupuestada así no por capricho, sino de acuerdo al estudio previo de las necesidades. "No es cuestión de regar el dinero para que luego no se gaste", indicó el presidente provincial.

Se aprobó la delegación de la gestión tributaria del Ayuntamiento de Alcubilla de Nogales, que pasará a realizar la Diputación.

Se rebaja la sanción por el accidente de autobús de León

Y se aprobó la estimación parcial del recurso de reposición presentado por autocares Julio Fernández, empresa sancionada con 2.362 euros por tres infracciones graves a raíz del accidente sufrido por un autobús que se dirigía al puerto de San Isidro en León, y en el que viajaban 25 niños de Benavente, cuando se salió de la calzada el 4 de marzo de 2024 en el municipio leonés de Boñar. El servicio había sido contratado por la Diputación, que puso la sanción a la empresa a raíz de las tres sanciones graves que había cometido. Sin embargo, Julio Fernández logró demostrar que dos de las infracciones alegadas por el informe de la Guardia Civil no eran ciertas, lo que ha llevado a la Diputación a rebajar la sanción a 787 euros.

Rifi rafe por Ceuta

Entre las mociones IU presentó dos, relativas a la petición para que la Junta mejore el transporte escolar en las enseñanzas no obligatorias, especialmente los jóvenes de los pueblos que estudian formación profesional o los niños pequeños que no tienen aulas adecuadas en sus pueblos y otra de apoyo al pueblo de Ceuta. Ninguna superó el trámite de la urgencia y, por tanto, o, no llegaron a debatirse.

Si pasó la moción que en el mismo sentido había impulsado el Partido Popular y que finalmente fue aprobada con la abstención de IU y PSOE y el respaldo favorable del resto de grupos. El popular Víctor López de la Parte, encargado de defender la moción animó a "llamar a las cosas por su nombre" y habló de "invasión" y que "España sufrió un ataque híbrido a su integridad territorial".

David García Montes, de Vox se pronunció en el mismo sentido: "Quienes hayan entrado ilegalmente tienen que ser expulsados inmediatamente". Por su parte Eloy Tomé, de Zamora Sí, recomendó a Rivera a que reconociera la realidad en lugar de "ponerse vendas en los ojos". Cree que los inmigrantes fueron utilizados como "balas humanas" y defendió que los miles de personas que se manifestaron en Zamora a favor de Ceuta "no son ni racistas ni xenófobos, sino gente normal que ve lo que está sucediendo".

Rivera, de IU, por su parte, cree que en la moción del PP "no sobra nada, pero sí le faltan cosas, sobre todo de humanidad". Llamó a respetar los derechos humanos de los inmigrantes de Ceuta y llamó "cobardes" a los populares porque en la moción escrito no se habían atrevido a poner argumentos que luego sí expresaban oralmente. El epíteto hizo reaccionar al presidente Faúndez, que llamó la atención a la portavoz de IU y le conminó a transitar por caminos más educados.

Bancada de la oposición, con los diputados de PSOE, IU, Zamora Sí y Vox. / Victor Garrido / LZA

La socialista Nieves García tiró de perfil bajo para limitarse a llamar a la calma y al sosiego, en lugar del "enfrentamiento social".

Hubo una segunda interrupción del debate a cargo del presidente, dirigida también a Rivera, pero durante el turno de intervención de Víctor López de la Parte, la ya que la portavoz de IU replicaba en voz alta mientras este acusaba a su partido de tragar con el cambio de la política de Pedro Sánchez hacia el Sáhara, en contra de la postura tradicional de la izquierda respecto al pueblo saharaui.

La basura de los pueblos en verano

Hubo otro asunto interesante, que surgió a raíz de una pregunta del PSOE sobre los motivos por los cuales la recogida selectiva de residuos no se incrementaba en verano, cuando hay más población en los pueblos, lo que provoca que en muchos pueblos se hayan vivido situaciones de acumulación de residuos y falta de salubridad. Este año, además, ha sido especialmente agudo este problema.

El presidente Faúndez explicó que, efectivamente, se trata de un problema que se da con cierta frecuencia todos los años, sin que este destaque especialmente sobre otros. Constató cómo hay incidencias imputables a la empresa, pero otras muchas se debe a la actuación de los propios vecinos o falta de control de los ayuntamientos. Trajo fotos al Pleno para demostrar, con casos concretos, cómo la recogida de contenedores muchas veces no es posible porque se colocan obstáculos que lo impiden: coches aparcados (como ocurrió en Porto), casetas de feria o calles cortadas por las fiestas. El camión no puede recoger el contenedor, que queda para la próxima ronda.

Hay problemas que se deben a la poca concienciación de los vecinos o gente que viene al pueblo en verano, hace limpieza u obras y deposita los residuos al lado de los contenedores que no resultan adecuados: muebles viejos, tazas de váter, maderas y otros objetos.

A ello se suma algún otro inconveniente, como el incendio de Zaresa, la empresa de reciclaje de Valcabado, que afectó las posibilidades de tratamiento final de toda esta recogida selectiva. Ahora se ha buscado otroo empresa en San Cristóbal de Entreviñas y se ha pedido un permiso especial a la Junta para almacenar este material en la planta de residuos.