La colisión entre un turismo y una moto deja a una motorista herida en Zamora capital

Una motorista de 55 años salió herida las 17.06 horas de la tarde de este viernes en el choque entre un turismo y una moto a la altura de la ermita de Santiago de los Caballeros, en el barrio de Olivares de Zamora capital.

El choque se habría producido junto a una de las glorietas, hasta donde se han desplazado la Policía Municipal, la Policía Nacional y una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl, encargados de gestionar la situación en la zona.