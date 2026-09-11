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La colisión entre un turismo y una moto deja a una motorista herida en Zamora capital

Emergencias ha enviado a la Policía Municipal, Nacional y a una unidad de Emergencias Sanitarias para gestionar la situación

04/12/2024 Ambulancia del 1-1-2. SOCIEDAD CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA SALAMANCA JCYL

04/12/2024 Ambulancia del 1-1-2. SOCIEDAD CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA SALAMANCA JCYL / JCYL / Europa Press

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O. C.

Una motorista de 55 años salió herida las 17.06 horas de la tarde de este viernes en el choque entre un turismo y una moto a la altura de la ermita de Santiago de los Caballeros, en el barrio de Olivares de Zamora capital.

El choque se habría producido junto a una de las glorietas, hasta donde se han desplazado la Policía Municipal, la Policía Nacional y una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl, encargados de gestionar la situación en la zona.

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