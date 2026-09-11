La colisión entre un turismo y una moto deja a una motorista herida en Zamora capital
Emergencias ha enviado a la Policía Municipal, Nacional y a una unidad de Emergencias Sanitarias para gestionar la situación
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O. C.
Una motorista de 55 años salió herida las 17.06 horas de la tarde de este viernes en el choque entre un turismo y una moto a la altura de la ermita de Santiago de los Caballeros, en el barrio de Olivares de Zamora capital.
El choque se habría producido junto a una de las glorietas, hasta donde se han desplazado la Policía Municipal, la Policía Nacional y una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl, encargados de gestionar la situación en la zona.
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