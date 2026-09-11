Los colegios profesionales de farmacéuticos aplauden el impulso del trabajo asistencial durante la pandemia

Mascarillas, distancias de seguridad, protocolos y reuniones online marcaron los primeros meses de la pandemia, allá por 2020. Una situación a la que las farmacias se adaptaron de la mejor manera posible, demostrando su profesionalidad. “El Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León tuvo que responder y respaldar a todas las farmacias ante esta situación excepcional pero, al mismo tiempo, aquel equipo no perdió de vista los proyectos sanitarios y asistenciales en los que el consejo venía trabajando y que debían seguir avanzando”, se apuntó este viernes desde el Seminario de San Atilano, donde se realizó un homenaje y reconocimiento a quienes formaron parte de sus órganos de gobierno, dedicado, en esta ocasión, a los miembros del comité directivo y de pleno de la etapa 2020-2024, que han dejado de formar parte del consejo.

María Engracia Pérez Palomero / Cedida

Se trata del zamorano Javier Prieto, junto a Javier Herrador, José Luis Néjera y Miguel López de Abechuco, junto a Inés Bardo, Alejandro García y Piedad García. El Concyl quiso reconocer con este homenaje “la dedicación y el compromiso de un equipo que asumió sus responsabilidades en septiembre de 2020, en un momento especialmente complicado, todavía marcado por la pandemia”, subrayaron.

Los pacientes como objetivo

Durante esos cuatro años, se mantuvo una apuesta decidida “por avanzar hacia una farmacia cada vez más asistencial, integrada en el sistema sanitario y orientada a aportar nuevas respuestas a las necesidades de los pacientes”, destacaron. Fue durante aquellos años cuando se impulsaron y asentaron las bases de proyectos que se han ido desarrollando, como el programa para fomentar la vacunación frente a la gripe desde las farmacias, “referente a nivel nacional”, destacaron, además de los comienzos de la entrega en proximidad de medicamentos hospitalarios, “un proyecto en el que el consejo llevaba años trabajando y cuyo camino quedó abierto durante esa etapa”, recordaron.

La Red de Farmacias Centinela de Castilla y León, con José Luis Nájera y Juan Prieto entre sus grandes impulsores, y el intenso trabajo de toda la comisión también salieron a la palestra. “Desde la red se desarrollaron estudios de enorme interés y calidad, incluido uno de los primeros a nivel nacional sobre las vacunas frente al COVID”, apuntaron. Todo ello con el objetivo “de seguir ampliando la aportación sanitaria de la farmacia comunitaria al sistema sanitario y a la población”, incidieron.

Jesús Aguilar / Cedida

Además de todos estos proyectos profesionales, el equipo apostó por modernizar la institución y renovar su imagen, con una nueva identidad corporativa, logotipo incluido, e imagen institucional “que constituyen hoy la expresión más visible de aquella apuesta por actualizar y modernizar el consejo”, recordaron.

Bien arropados

El acto estuvo presidido por María Engracia Pérez Palomero, presidenta del consejo autonómico, contando también con la presencia de Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos y Raquel Martínez, secretaria de este órgano, ambos, además, ex presidentes del Concyl. También arroparon a los compañeros homenajeados el resto de expresidentes, representantes de los colegios oficiales de farmacéuticos de Castilla y León, antiguos consejeros y familiares.

Teresa Ares da la bienvenida a los asistentes. / Cedida

Zamora ha sido la última sede de estos homenajes a las personas que han formado parte del Concyl, tras anteriores actos en Soria, Arévalo, Toro y Burgos. La presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora, Teresa Ares, fue la encargada de abrir este acto y dar la bienvenida a los asistentes, mientras que el presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, destacó este tipo de reconocimientos y señaló que “las instituciones no se definen únicamente por los proyectos que impulsan o por los cargos que las representan. Se definen, sobre todo, por las personas que las hacen mejores con su trabajo y con su ejemplo”.

Por su parte, la actual presidenta del Concyl resumió el sentido de este encuentro. “Cambian las responsabilidades, cambian las personas que estamos al frente, pero permanece el compromiso con el consejo, los vínculos que se han ido creando con los años y ese sentimiento de formar parte de un proyecto común”, concluyó.

El encuentro en Zamora finalizó con la entrega de las figuras conmemorativas a los homenajeados y con el agradecimiento del consejo “por su dedicación, compromiso y contribución al avance de la farmacia y de la institución”.